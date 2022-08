Programa de diversidade da Bayer impacta mais de 2 mil produtoras rurais por todo o Brasil

Conexão Mulheres no Agro foi criado para contribuir com uma agropecuária mais diversa e inclusiva e já promoveu cerca de 33 ações ao longo do ano

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Ciente da importância de fomentar o desenvolvimento de uma rede potente, formada por mulheres que ocupam posições de destaque e representatividade no mundo agro, a Bayer, por meio do Conexão Mulheres no Agro, desde 2020 investe em inúmeras iniciativas que colaboram para ampliar a presença feminina dentro e fora da porteira, em busca de uma maior equidade de gênero no setor. Em 2022 o programa contou com 33 ações, entre capacitações técnicas, workshops sobre empreendedorismo, liderança e gestão, dias de campo, que impactaram mais de 2.500 mulheres por todo o Brasil.

"As mulheres que fazem parte do agronegócio estão cada vez mais conquistando espaço e reconhecendo seu protagonismo na área. Para alavancá-las ainda mais neste processo, é importante que empresas do setor apostem em ações voltadas para a capacitação e formação de lideranças femininas", conta Francila Calica, gerente de relações institucionais da Bayer e uma das líderes do Conexão Mulheres.

Francila ainda afirma que na Bayer eles acreditam na importância da diversidade de pessoas e equidade de gênero como forma de fomentar debates e a pluralidade de ideias. "Em alinhamento com o nosso negócio, temos uma missão coletiva de promover, seja internamente como externamente, iniciativas que visem estimular as mulheres a ocuparem mais espaços neste mercado, a serem mais presentes, usarem suas vozes e reconhecerem seu protagonismo no setor", reforça.

Programas de capacitação

Além das ações e encontros em eventos em diferentes regiões do Brasil, a Bayer também desenvolveu a Jornada do Conhecimento, um curso de capacitação para produtoras rurais clientes da empresa. A primeira edição, lançada em setembro de 2021, contou com a participação de 37 mulheres em 11 encontros, com aproximadamente 22 horas de conteúdo. As aulas foram divididas em quatro módulos: governança corporativa e gestão, sustentabilidade no agronegócio, criatividade e inovação, e Inteligência emocional e marca pessoal.

"A proposta é acolher cada participante em uma jornada de transformação pessoal em um ambiente colaborativo, seguro e interativo, onde, juntas, poderão compartilhar experiências de aprendizado, em temas de sua escolha, na companhia de outras produtoras que, apesar de suas particularidades, compartilham de desafios e interesses comuns", diz Calica.

Nesta mesma linha, a companhia criou o Conexão Desenvolve, também de capacitação, mas voltado para as colaboradoras da multinacional. A edição de 2021, desenvolveu cerca de 150 mulheres da área comercial da Bayer. "A Bayer trabalha a diversidade em vários pilares, incluindo ações práticas para aumentar a participação das mulheres em todos os níveis hierárquicos dentro da companhia. O objetivo central do programa é preparar estes talentos para que elas estejam aptas a continuar construindo suas carreiras neste mercado", explica Leandra Brustolin, Lider de Ativação da Experiência do Cliente da Bayer e uma das líderes do programa.

Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas

Estas e demais iniciativas da empresa, como o Prêmio Mulheres do Agro, criado pela Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), serão demostradas pela empresa durante o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas (ENMCOOP), que ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, em Campinas.

A edição deste ano marca o retorno presencial do evento e contará com mais de 85% de mulheres no roll de palestrantes, entre elas, a diretora de licenciamento da Bayer para América Latina, Natália Carvalho, que comandará um painel sobre os desafios e oportunidades da liderança feminina no agronegócio.

