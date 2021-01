Programa de doações "Gift of Life" lidera a doação de órgãos nos Estados Unidos pelo 13º ano consecutivo

A OPO designada a nível federal, com sede na Filadélfia, coordenou as doações que podem salvar vidas de 619 doadores de órgãos em 2020, resultando em 1.621 órgãos transplantados . O índice de doação anual da Gift of Life, 55 doadores de órgãos por milhão de habitantes, está entre os mais altos do mundo.

"O programa de doações Gift of Life avançou firmemente em sua missão de salvar vidas, mesmo em meio à pandemia da COVID-19", declarou Howard M. Nathan, presidente e CEO da Gift of Life. "Este é uma prova da dedicação e experiência de nossa equipe, do compromisso de nossos parceiros hospitalares e da generosidade inspiradora de nossos doadores e das famílias doadoras. Nossa comunidade compassiva é a mais generosa da nação, optando por salvar vidas e apoiar famílias apesar de sua dor e dos muitos desafios deste último ano." Zach, um menino de 5 anos que recebeu um transplante de coração que salvou sua vida durante a pandemia, e sua mãe Sarah, expressam seu agradecimento pelo novo coração:https://www.donors1.org/gift-of-life-update-zach-sarahs-story/

A Gift of Life também recuperou tecidos que melhoraram a vida de 2.295 doadores, incluindo 1.385 doadores de tecidos musculoesqueléticos e 1.726 doadores de córnea. Essas doações podem beneficiar mais de 110.000 pessoas, com doações de ossos para lesões ortopédicas e esportivas, doações de pele para curar pacientes com queimaduras e para cirurgias reconstrutivas, doações de válvulas cardíacas para reparar defeitos que podem ser mortais e córneas que devolvem o sentido da visão. Neste vídeo, Alex Cummings conta sobre como a doação de córnea restaurou a sua visão e a sua independência: https://youtu.be/sueWEa_SJGk

A missão de salvar vidas continua durante a pandemia

Em um ano que trouxe grandes inconvenientes para a vida cotidiana das pessoas e disseminou a incerteza em meio ao surto de coronavírus, a equipe da Gift of Life se adaptou rapidamente aos novos desafios, implementando testes de COVID-19 para doadores, adaptando procedimentos e comunicações com hospitais e famílias, e assegurando equipamentos de proteção pessoal (EPIs) para sua equipe clínica de linha de frente para garantir que sua missão de salvar vidas pudesse continuar. A OPO também descobriu formas especiais de apoiar seus parceiros clínicos e colegas de hospital, oferecendo EPIs, pacotes de cuidados e refeições, e doando respiradores para tratar pacientes com coronavírus.

A Gift of Life tem parceria com 128 hospitais de cuidados intensivos e 15 centros de transplantes em sua área de serviço para salvar vidas e curar por meio de doação de órgãos e tecidos.

"A equipe de especialistas da Gift of Life aborda situações clínicas que salvam vidas todos os dias, trabalhando lado a lado, 24 horas por dia, 7 dias por semana com equipes de cuidados intensivos nos principais hospitais e centros de transplantes da nação para oferecer às famílias a oportunidade de doar", disse o vice-presidente de Serviços Clínicos da Gift of Life, Richard D. Hasz."Nossos parceiros hospitalares continuaram liderando a doação, durante a enorme pressão na luta contra a COVID-19. Muitos compartilharam conosco que a doação e o transplante tem sido um aspecto positivo que tem dado esperança aos demais em um ano muito difícil." A Gift of Life reconhece anualmente os hospitais por promoverem a doação de órgãos com o seu City of Life Award. Ouça o ganhador do prêmio deste ano refletir sobre os cuidados com as famílias e sua relação com a Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates/

Mais de 108.000 pessoas aguardam por um órgão que salve sua vida nos EUA e, todos os dias, 20 pessoas morrem durante a espera. Na área de atendimento da Gift of Life, que engloba a metade leste da Pensilvânia, o sul de Nova Jersey e Delaware, há atualmente mais de 5.300 homens, mulheres e crianças aguardando um transplante que pode salvar suas vidas.

"Nossa generosa comunidade continuou a demonstrar empatia e resiliência notáveis em 2020", disse o vice-presidente de administração e conselheiro geral da Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. "Mais do que nunca, estamos muito agradecidos às famílias doadoras. Em muitos casos, nem ao menos podiam permanecer com seus entes queridos na UTI em virtude da pandemia, mas apesar da dor, se preocuparam em ajudar os outros dizendo "sim" para a doação."

As doações e os transplantes não poderiam ser possíveis sem a generosidade de doadores heroicos e de famílias doadoras. A Gift of Life rende tributo a estes heróis doadores todos os anos durante sua comovente e emocionante celebração Vida e Legado para as famílias doadoras. Confira a primeira cerimônia virtual deste ano: https://www.donors1.org/llc4/

A necessidade de órgãos que salvam vidas é urgente. Com o fechamento temporário dos centros de licença de condução em algumas áreas em 2020, devido à COVID-19, o registro de doadores de órgãos diminuiu, fazendo com que a necessidade de registro seja mais importante do que nunca. Todos podem se registrar rapidamente em https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Líder em apoio à comunidade

Os 619 generosos doadores de órgãos da Gift of Life possibilitaram 1.621 transplantes para salvar vidas. Muitos tiveram que viajar para longe de casa durante a pandemia para se tratar nos principais centros de transplantes de nossa região. A Gift of Life Family House (Casa da Família da Gift of Life) na Filadélfia permaneceu aberta e fez inúmeras alterações para continuar a oferecer hospedagem, refeições e serviços de apoio a custos acessíveis para os pacientes transplantados e suas famílias com segurança. Além disso, uma robusta série de webinars foi introduzida para pacientes transplantados e cuidadores, abrangendo uma variedade de tópicos, incluindo o tratamento durante a COVID-19, a saúde mental pós-transplante, o bem-estar dos cuidadores, entre outros. Esses webinars gratuitos de apoio virtuais foram assistidos por mais de 2.000 participantes e ofereceram à comunidade de transplantes informações importantes sobre saúde e bem-estar. Em 2020, a equipe e os voluntários da Family House ofereceram 4.396 noites de hospedagem e cuidados a 7.519 hóspedes, 15.038 refeições e 426 transportes de ida e volta para hospitais locais. Desde a sua inauguração em 2011 e com o apoio da comunidade, a Family House ofereceu 70.722 noites de hospedagem para 129.201 hóspedes, serviu mais de 258.401 refeições e ofereceu mais de 9,93 milhões de dólares em cuidados subvencionados para as famílias. A Family House celebrará seu 10º aniversário em julho de 2021. Saiba comoa Family House ofereceu um lar seguro e confortável longe de casa para a paciente de transplante de pulmão Maggi e seu parceiro George durante a pandemia: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/njcouplegetsnewleaseonlife/

O trabalho da Gift of Life não seria possível sem as centenas de voluntários em toda a nossa região. Apesar da pandemia, esses embaixadores ajudaram a educar virtualmente o público, participaram de treinamentos, doaram alimentos e materiais para a Family House e participaram de dezenas de programas com escolas, templos de culto, hospitais e outras organizações comunitárias para apoiar nossa missão de salvar vidas.

Líder em inovação e educação

A Gift of Life é reconhecida internacionalmente por sua liderança e erudição no âmbito da doação de órgãos e tecidos. A OPO trabalha em conjunto com pesquisadores de uma série de instituições governamentais, acadêmicas médicas e sem fins lucrativos para apoiar os avanços em doações e transplantes médicos.

O ano 2020 marcou o 25ºaniversário da primeira doação de órgãos da Gift of Life após a morte circulatória (DCD), que foi realizada graças a um jovem herói e sua compassiva família. O legado de Michael McVey transformou a doação nos Estados Unidos mediante a defesa apaixonada de sua mãe Susan McVey Dillon e o ensino e a liderança da Gift of Life. Desde então, a Gift of Life coordenou um total de 1.682 doações DCD, resultando em 3.009 órgãos transplantados. Nacionalmente, as doações DCD foram responsáveis por salvar mais de 44.000 vidas. Agora, decorridas mais de duas décadas, as doações de coração DCD se converteram em realidade graças a uma inovadora tecnologia de preservação. A Gift of Life coordenou a primeira recuperação de coração DCD da região em maio, seguida de outras três doações bem-sucedidas. Os corações DCD oferecem esperança aos que necessitam desesperadamente de um transplante que salve suas vidas e a expectativa é que a base de doadores aumente em até cerca de 30%. Saiba mais sobre a história do legado de Michael McVey e a importante parceria de sua família com a Gift of Life, que transformou o campo da doação nos EUA: https://www.donors1.org/michaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved/

Em janeiro, a Penn Medicine anunciou o nascimento de Benjamin Gobrecht. Benjamin foi o segundo bebê a nascer nos EUA após o transplante de um útero de um doador falecido. O programa de doações Gift of Life fez parceria com a Penn Medicine, coordenando a doação para o Ensaio sobre o Transplante de Útero para Infertilidade por Fator Uterino (Uterus Transplantation for Uterine Factor Infertility, UNTIL) que resultou neste estudo clínico. Esta inovação em doações e transplantes oferece esperança às mulheres nascidas com Infertilidade por Fator Uterino (Uterine Factor Infertility, UFI), uma forma previamente irreversível de infertilidade feminina que afeta até cinco por cento das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Saiba mais sobre o ensaio UNTIL e a trajetória de transplantes de Gobrecht:https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2020/january/penn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial

O Gift of Life Institute é um centro de formação internacional para profissionais de doação de órgãos e tecidos, que oferece recursos abrangentes e interdisciplinares para aumentar os resultados de doações, incluindo aprendizagem baseada em habilidades, educação continuada, pesquisa colaborativa e serviços de consultoria. Desde sua criação em 2004, o Instituto realizou mais de 450 oficinas com 58 OPOs e vários bancos de tecidos, formando mais de 11 mil profissionais nos EUA e em 33 países em todo o mundo. Em 2020, o Instituto criou com sucesso uma plataforma totalmente virtual, oferecendo formação para mais de 1.100 participantes.

O Transplant Pregnancy Registry International (TPR) do Instituto estuda a maternidade pós-transplante e os efeitos dos medicamentos sobre a fertilidade e a gravidez. Desde 1991, o TPR analisou mais de 5.000 resultados de gestação pós-transplante, compartilhando as informações com inúmeros beneficiários de transplantes e suas equipes de tratamento de saúde, tomando decisões sobre planejamento familiar. O TPR é o único Registro de seu tipo no mundo. Sua equipe apresentou suas descobertas em mais de 76 publicações revisadas por especialistas e se apresentou em 530 fóruns acadêmicos de todo o mundo.

Programa de doações Gift of Life

O Programa de doações Gift of Life é uma organização sem fins lucrativos, designada pelo governo federal para coleta de órgãos, que trabalha com 128 hospitais de cuidados críticos e 15 centros de transplantes para atender 11,3 milhões de pessoas na região da metade leste da Pensilvânia, sul de Nova Jersey e Delaware. Graças à sua compassiva comunidade, durante os últimos 13 anos, a Gift of Life coordenou a maioria das doações de órgãos nos Estados Unidos. Sua taxa anual de doações, 55 doadores de órgãos-por milhão de habitantes, está entre as mais altas do mundo. Desde 1974, a Gift of Life coordenou mais de 52.500 órgãos para transplantes que salvam vidas, e aproximadamente 1,75 milhões de transplantes de tecidos foram possíveis graças à generosidade dos doadores e de suas famílias. Um doador de órgãos pode salvar a vida de até oito pessoas, enquanto que um doador de tecidos pode melhorar a vida de mais de 100 pessoas. Para obter mais informações ou para se registrar, visite donors1.org.

