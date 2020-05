Programa gratuito de logística reversa de lâmpadas atinge 1 milhão de kg coletados no Brasil, dos quais 22.755 kg em Campinas e Indaiatuba (SP)

SÃO PAULO, 27 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Se você é consumidor doméstico, já deve ter se deparado com a seguinte situação: o que fazer com as lâmpadas fluorescentes, depois que elas queimam? Essas lâmpadas possuem componentes que demandam um fluxo específico na coleta e destinação final.

Por isso, o descarte incorreto, como no lixo comum, pode acarretar diversos problemas ambientais.

Com a finalidade de realizar a coleta e a destinação ambientalmente correta desses resíduos foi criado o programa da Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa). Trata-se de uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como Entidade Gestora do processo, seguindo um modelo de operação autossustentável.

No último mês de fevereiro de 2020, a Reciclus completou 1 milhão de kg de lâmpadas fluorescentes pós-uso recolhidos em todo o Brasil. Destes, 20.957 kg e 143.394 unidades foram coletados em Campinas (SP), desde 2017, onde a Reciclus disponibiliza 32 pontos de coleta.

Em Indaiatuba (SP), onde o programa chegou em 2018, já foram coletados 1.798 kg e 12.307 unidades, nos 6 pontos de coleta instalados, a fim de cumprir com a determinação do Acordo Setorial.

Participam do programa apenas as lâmpadas de uso doméstico, dos seguintes tipos: fluorescentes compactas e tubulares; de vapor de mercúrio, sódio ou metálico; e luz mista. Não há limite para descarte, desde que seja realizado por consumidor doméstico.

Conheça os 32 pontos Reciclus instalados em Campinas (SP):

Assaí - Av. Ruy Rodrigues - Bloco B Parte 1, nº 1.700, Campinas/SP.

Assaí - Av. Senador Saraiva, nº 835, Campinas/SP.

Atacadão - Rodovia Dom Pedro I, s/nº, km 139,900, Campinas/SP.

Atacadão - Av. Ruy Rodriguez, nº 3.100, Campinas/SP.

Atacadão - Av. Império do Sol Nascente, nº 6.946, Campinas/SP.

Carrefour - Km 133, Rod. Dom Pedro I, Campinas/SP.

Carrefour - Av. José de Souza Campos, s/nº, Cambuí, Campinas/SP.

Carrefour - Av. Eng. Antonio Francisco de Paula Souza, 3.900, Campinas/ SP.

Carrefour - Rua Santa Cruz, nº 281, Campinas/SP.

Construção Livre - Av. Dermival Bernardes Siqueira, nº 1.814, Campinas/SP.

Dicico - Rodovia Dom Pedro I, S/N, Km 127/128, Campinas/SP.

Eletrovital - Rua Lopes Trovão, nº 436, Campinas/SP.

Extra - Av. Ruy Rodrigues, nº 1.700, Campinas/SP.

Extra - Rua da Abolição, nº 2.013, Campinas/SP.

Itatiaia - Rua Garimpeiro, nº 76, Campinas/SP.

Led - Rua Dr. Emílio Ribas, nº 1.085, Campinas/SP.

Leroy - Trevo da Rodovia Dom Pedro, I - Km 129, Campinas/SP.

Leroy - Rodovia Anhanguera, S/N, Km 97, Campinas/SP.

Makro - Rodovia Dom Pedro I, 65, - Pista Sul Km 139, Campinas/SP.

Makro - Rua Ricardo Bassoli Cezare, nº 1.567, Campinas/SP.

Nikkei - Rua Palmeira Seaforsia, nº 70, Campinas/SP.

Nipon - Rua Antonia de Souza Pereira, nº 739, Campinas/SP.

Nissei - Av. Aglaia, nº 800, Campinas/SP.

Nissei - Av. Hum, nº 1.295, Campinas/SP.

Riachuelo - Av. Iguatemi, nº 777, Campinas/SP.

Riachuelo - Av. Guilherme Campos, nº 500, Campinas/SP.

Tayo - Av. Itamarati, nº 299, Campinas/SP.

Tayo - Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, nº 614, Campinas/SP.

Tayo - Av. Carlos Lacerda, nº 683, Campinas/SP.

Tenda - Rua João Felipe Xavier da Silva, nº 68-190, Campinas/SP.

Tenda - Rodovia Dom Pedro I, S/N, Km 140, Campinas/SP.

Walmart - Rua Jacy Teixeira Camargo, nº 940 - Ne Luc 200, Campinas/SP.

Conheça os 6 pontos Reciclus instalados em Indaiatuba (SP):

Dicico - Rua Presidente Kennedy, nº 303, Indaiatuba/SP.

Lig-Bem - Rua Pedro de Toledo, nº 951, Indaiatuba/SP.

Nissei - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, nº 3.527/3.541, Indaiatuba/SP.

Pai & Filhos - Rua José da Silva Maciel, nº 1.378, Indaiatuba/SP.

Portal 3D - Av. Clovis Ferraz de Camargo, nº 690, Indaiatuba/SP.

Tenda – Al. Filtros Mann, nº 670, Indaiatuba/SP.

Para saber o ponto de coleta mais próximo de sua residência, acesse:

https://reciclus.org.br/lista-de-pontos-de-coleta/

A implantação dos pontos de coleta segue os critérios técnicos indicados no Acordo Setorial, como número de habitantes, área urbana, densidade populacional, domicílios com energia elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e acessibilidade.

Sobre a RECICLUS

A Reciclus é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas do Brasil, com o objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa. Atualmente conta com 90 empresas associadas.

O objetivo é envolver toda a sociedade e a cadeia produtiva em um grande movimento estruturado de coleta de lâmpadas ao final de seu ciclo de vida e realizar a sua destinação final ambientalmente adequada.

A iniciativa envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à determinação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a Lei Federal nº 12.305/2010, que fala na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa (LR) como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.

Mais informações: www.reciclus.org.br ou pelo telefone (11) 5084-0769.

