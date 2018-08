Programa inédito de Enotrips Premium para Portugal e França é lançado no Brasil em parceria entre VSX Club e PRIMETOUR

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A VSX Club e a PRIMETOUR acabam de lançar o inédito programa VSX de Enotrips para Portugal e França. O exclusivo programa ---um verdadeiro clube que reúne as mais diferenciadas experiências voltadas para o mercado de luxo mundial --- terá início em 2019 e será para apenas quatro grupos com 20 vagas cada, formados por amantes do enoturismo e da alta gastronomia internacional. Os grupos irão desfrutar de uma experiência fascinante, sendo recebidos por renomados produtores e enólogos.

O roteiro premium inclui visitas a vinícolas fechadas ao público como Herdade dos Grous e do Esporão, Vadio Vinhos e Ramos Pinto, em Portugal e, na França, os ChâteauxPichon-Longuevilleau Baron de Pichon-Longueville, Mouton-Rothschild, Haut-Brion, Smith-HautLafite e Château La Conseillant. A hospedagem será nos luxuosos hotéis InterContinental e Mandarin Oriental na França, Convento do Espinheiro Évora e Yeatman Porto de Portugal.

As duas empresas somam nesta parceria suas expertises nas áreas de turismo e de novos negócios, impulsionadas pela expressiva expansão do mercado de luxo no mundo. A VSX Club entra com a criação do roteiro que prioriza as principais rotas de vinhos, contatos diferenciados com vinícolas e restaurantes e a PRIMETOUR com sua área de eventos com toda organização logística da viagem, incluindo a comercialização dos pacotes, os serviços de aéreo, reservas de hotéis, transfers e traslados.

Portugal - Os grupos farão passeios pela vinícola Vadio Velho, visita e almoço na Herdade dos Coelheiros, Herdade dos Grous, no restaurante Vinium by Grahams, Quinta do Castro, entre outros. Com chegada prevista para 28/02/2019, a primeira hospedagem será no Hotel Tivoli Avenida Liberdade. Outros locais de hospedagem serão no Hotel Yeatman e Hotel SixSenses.

França - De 11 a 19/03/2019, os viajantes terão experiência exclusiva com visitas ao ChâteauPichon-LonguevilleComtesse de Lalande; Almoço no restaurante Le Saint-Julien; Visita ao ChâteauMargaux e a Casa de Champangne. O grupo ficará hospedado em hotéis como Mandarim Oriental Paris e InterContinental Bordeaux.

Os interessados devem entrar em contato no telefone (11) 3178-4788 e e-mail enotrip2019@primetour.com.br.

Sobre a VSX – A VSX Club acumula experiência de já ter formado mais 500 alunos e conquistado know how de montar grupos de enoturismo com Enotrips internacionais, onde no roteiro estão as melhores vinícolas e restaurantes do conceito de mercado de luxo. É pilotada pelos empresários Maurício Dias, Luli Dias e Otavio Moraes. Para mais informação, acesse www.vsxclub.com.br

Sobre a PRIMETOUR – A PRIMETOUR é uma agência premium de viagens especializada em turismo de luxo. Trabalha com roteiros customizados ao redor do mundo desde 1988, levando os mais exigentes clientes aos mais exclusivos destinos. Sua excelência de serviço foi reconhecida pelo Virtuoso Specialists in the Art of Travel, que a convidou para fazer parte de sua seleta rede composta pela elite do turismo mundial. A PRIMETOUR atende como agência e operadora de lazer de luxo internacional e brasileiro; turismo corporativo VIP; eventos e incentivos. Seu estreito relacionamento com os mais importantes estabelecimentos de luxo e as melhores companhias aéreas e operadoras do mercado, no Brasil e no exterior, garante acessos exclusivos, prioridade de atendimento e benefícios como upgrade de categoria, embarque prioritário e cortesias como diárias, massagens e jantares. Com atendimento 24 horas, a PRIMETOUR tem como base discrição, eficiência, profunda expertise e equipe especializada em customização de viagens. Sua excelência foi reconhecida pela Panrotas, que já a elegeu a melhor agência de turismo de lazer do Brasil, na categoria "médias empresas". Desde 2014, a empresa lança anualmente uma publicação com textos e imagens de experiências de viagem exclusivas ao redor do mundo. Para mais informação, www.primetour.com.br





Karina Nascimento



11. 3289-2699

FONTE PRIMETOUR

