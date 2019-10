Programa TOEFL® lança aplicativo oficial e reduz tempo de divulgação de pontuações para apenas seis dias

PRINCETON, Nova Jersey, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O aplicativo oficial do TOEFL® já está disponível a todos os estudantes do mundo para download através da Apple App Store® ou Google Play™. O aplicativo terá recursos similares aos das contas on-line dos estudantes, incluindo:

Inscrição para o teste – busque por " test centers near me " (centros de teste mais próximos) e encontre vagas em um período de dois meses;

" (centros de teste mais próximos) e encontre vagas em um período de dois meses; Preparação para o teste – compre guias completos e acesse o link para material de prática gratuito, incluindo um teste de prática inteiro e um curso on-line do Insider's Guide do TOEFL;

para material de prática gratuito, incluindo um teste de prática inteiro e um curso do Insider's Guide do TOEFL; Pontuações – veja relatórios de pontuações de todas as administrações de testes válidos, incluindo pontuações do MyBest ™ e envie relatórios adicionais das pontuações a instituições designadas;

™ e envie relatórios adicionais das pontuações a instituições designadas; Acomodações para deficientes – submeta solicitações de acomodação para deficientes ou pessoas com problemas de saúde e veja o status de pedidos atuais e passados.

"Continuamos a identificar maneiras significativas para transformar o teste TOEFL para os estudantes e instituições", disse o diretor-executivo do Programa TOEFL da ETS, Srikant Gopal. "O aplicativo TOEFL chega aos estudantes onde estiverem, por lhes fornecer uma maneira conveniente e racionalizada de acessar muitos componentes do teste em seus dispositivos móveis, da inscrição à preparação para o teste, através da disponibilização das pontuações".

Coincidindo com o novo aplicativo móvel, o programa TOEFL irá agora disponibilizar as pontuações mais rapidamente do que nunca. Os estudantes que fizerem o teste TOEFL em ou após 26 de outubro poderão ver suas pontuações on-line, em aproximadamente seis dias após a data do teste, quase a metade do prazo anterior, que era de 10 dias. A divulgação oficial das pontuações também será enviada às instituições mais rapidamente, como em nove dias após a data do teste.

"Conseguir um tempo mais rápido para divulgar as pontuações era uma alta prioridade para nós, com base nas opiniões dos estudantes e das instituições", acrescentou Gopal. "Encurtar o tempo de espera para refazer o teste e adicionar sessões de testes à tarde garantiram aos estudantes mais oportunidades para fazerem seus testes mais rapidamente e mais frequentemente, se necessário. Portanto, criar um processo de divulgação das pontuações mais rápido para acompanhar essas medidas fez muito sentido – algo que é benéfico para os estudantes e para as instituições.

Para saber mais sobre o aplicativo do TOEFL e a divulgação mais rápida das pontuações, bem como para ver as mudanças completas no teste do TOEFL implementadas neste ano, visite www.ets.org/toefl/better_test_experience. Para obter informações gerais sobre o teste TOEFL, visite www.ets.org/toefl.

Sobre o teste TOEFL®

O teste TOEFL de inglês acadêmico é adotado por mais de 10.000 instituições, em mais de 150 países, e é universalmente aceito em destinos de língua inglesa populares como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, bem como por mais de 98% das universidades do Reino Unido, incluindo 100% das instituições do Russell Group®. Esse teste tem preferência sobre outros testes do idioma inglês nos Estados Unidos e em destinos europeus essenciais como a França e a Alemanha. No Canadá, o teste TOEFL é preferido por diretores de admissões de pós-graduação. Com pontuação central do teste feita por uma combinação de examinadores humanos anônimos e tecnologia de pontuação da inteligência artificial (IA), o teste TOEFL oferece uma alternativa 100% justa e imparcial. Mais informações sobre o teste TOEFL, incluindo inscrição, dicas de estudo e amostras de questões, estão disponíveis no website TOEFL Go Anywhere em www.toeflgoanywhere.org.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para pessoas de todo o mundo, por criar sistemas de avaliação baseados em pesquisa rigorosa. A ETS serve indivíduos, instituições de ensino e órgãos governamentais, ao fornecer soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizado do idioma inglês e educação básica, média e universitária, bem como para a condução de pesquisa educacional, análises e estudos de política. Fundada como organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e atribui pontuações a mais de 50 milhões de testes anualmente -- incluindo os testes TOEFL® e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações The Praxis Series™ -- em mais de 180 países e em mais de 9.000 localidades pelo mundo. www.ets.org

