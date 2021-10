Programme d'actualités de la chaîne nationale : des experts discutent de la politique de la Turquie envers l'Ukraine et des erreurs commises en Crimée

« La question ukrainienne implique clairement la Turquie et la Russie », a déclaré M. Sencer Imer, ajoutant que l'hostilité de la Turquie envers la Russie va complètement à l'encontre des intérêts de la Turquie : son implication dans cette affaire pourrait lui causer des problèmes avec le gazoduc South Stream, l'interruption de la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu et de l'approvisionnement en systèmes anti-aériens S-400, ce qui affaiblirait ses relations économiques et commerciales. « D'un point de vue économique, nous voyons une situation difficile en Turquie, car elle a des problèmes structurels », a-t-il souligné.

Ihsan Sefa a déclaré : « Les États-Unis et l'OTAN soutiennent l'Ukraine contre la Russie, nous devons donc passer à une politique à sens unique ». Il a rappelé que la Turquie a un certain nombre d'accords avec l'Ukraine, y compris des accords de coopération en matière de défense. « Nous avons besoin des technologies ukrainiennes qui ont été mises au point à l'époque soviétique, par exemple pour nos avions de combat nationaux. Ce ne sera donc pas très bénéfique pour nous de nous retourner contre l'Ukraine, mais nous n'allons pas essayer de l'intégrer à l'OTAN. D'autres pays ne voudront pas l'accepter de toute façon. En même temps, nous ne devons pas perdre la confiance de la Russie en soutenant son adhésion. Nous allons coopérer avec la Russie en Syrie, puis nous retournerons à la mer Noire avec l'ennemi de la Russie. Ce sont de mauvaises stratégies ».

Le professeur Semih Koray, leader adjoint du Parti de la patrie, a déclaré que la mer Noire deviendrait un lac de l'OTAN si l'Ukraine et la Géorgie rejoignaient l'OTAN : « Ce n'est pas une question entre les États-Unis et la Russie, mais plutôt une question entre les États-Unis et le monde entier. Si l'Ukraine et la Géorgie rejoignent l'OTAN, cela signifie non seulement l'encerclement de la Russie par le sud, mais aussi l'encerclement de la Turquie par le nord. Cela affecterait la stabilité, la paix, les possibilités de développement de tous les pays de la région. »

Deniz Berktay s'est dit préoccupé par la présence croissante de l'OTAN dans la région. « Lorsque nous regardons la politique étrangère de la Turquie et les menaces qui pèsent sur elle, la vraie menace vient de l'Occident. Le poids de l'OTAN dans la région a trop augmenté, ce qui n'est évidemment pas souhaitable pour les intérêts de la Turquie. »

Pour conclure la discussion, Hasan Cengiz a souligné l'importance de la mer Noire, rappelant que depuis Atatürk, elle a été « la mer de la paix ». En parlant de la Crimée et des tensions politiques qui y sont liées, il a déclaré : « La Crimée a besoin de temps. Dans 50 à 100 ans, ces questions ne seront plus à l'ordre du jour. Le monde se déplace vers l'Eurasie. Il faut être prudent dans des périodes comme aujourd'hui ».

