Programme DBA d'Athena - 40 pays, 100 étudiants...et ce n'est que le début

COUNCIL BLUFFS, Iowa, 18 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le programme DBA d'Athena aura un an en septembre. Depuis son lancement, le programme de doctorat a connu un succès retentissant et a déjà inscrit 100 apprenants de plus de 40 pays sur cinq continents.

Le programme de doctorat en administration des affaires (DBA) est le cursus idéal pour tout professionnel des affaires souhaitant donner à sa carrière professionnelle un nouveau souffle. Le programme est conçu pour les professionnels travaillant à temps plein, qui cherchent à améliorer leurs compétences en résolution de problèmes commerciaux sans faire de pause dans leur carrière.

Le programme en ligne de trois ans est conçu et développé en partenariat avec l'Universidad Catolica San Antonio de Murcia (UCAM), en Espagne. L'UCAM, classée parmi les 10 meilleures universités d'Europe par Times Higher Education en 2019 pour son enseignement de qualité, est dûment accréditée par le ministère de l'Éducation, en Espagne. À la fin du programme, les étudiants auront acquis un ensemble tangible de compétences en gestion et en prise de décisions et seront prêts à assumer des rôles de leadership.

Le programme DBA est un programme de niveau doctoral qui allie la rigueur académique d'un PhD à l'expérience en affaires d'un professionnel à temps plein. Il permet aux étudiants d'explorer un domaine de la gestion des affaires qui est étroitement lié à leur travail et/ou à leurs intérêts, et d'utiliser ces connaissances pour obtenir le plus haut niveau d'un diplôme universitaire.

« Cela fait presque un an que nous avons lancé le programme DBA et nous sommes ravis de la réponse enthousiaste que nous avons reçue à ce jour. Le programme DBA inculque à l'étudiant la pensée critique du monde réel, axée sur les affaires et les compétences de résolution de problèmes, ce qui lui permet d'acquérir des qualités de leadership spécifiques. C'est un diplôme polyvalent qui vous aide à exploiter plusieurs possibilités de carrière », déclare M. Firoz Thairinil, fondateur et PDG de Westford Education Group.

Selon le Dr Andrew Hambler, directeur du programme DBA : « Ce programme DBA a été élaboré pour répondre aux aspirations des professionnels au calendrier chargé qui sont prêts pour les rigueurs intellectuelles des études doctorales requises pour la planification et la prise de décision stratégiques. »

Le Dr Mervyn Emmanuel, directeur de l'enseignement et de la participation étudiante, ajoute : « Chez Athena, l'apprentissage est entièrement en ligne et flexible grâce à des vidéos, du matériel pédagogique et du contenu de haute qualité créés par des experts. »

Les admissions au programme DBA sont ouvertes pour la promotion de novembre 2021. Déposez votre candidature dès à présent : https://athena.edu/doctorate-of-business-administration?utm_source=PR-DBA&utm_campaign=PR-DBA .

Athena Global Education se consacre à proposer une éducation de qualité aux étudiants du monde entier et à être continuellement à la pointe de l'éducation.

Consultez le site https://athena.edu/?utm_source=PR-DBA&utm_campaign=PR-Website .

