Programme Social International pour enfants Football For Friendship de Gazprom sa réunit des enfants de 100+ pays et établit un nouveau record du monde Guinness

«Unir les amis, unir le monde» – la devise du programme. Les participants sont des jeunes footballeurs et journalistes âgés 10-16 ans. Le programme est soutenu par la FIFA, l'UEFA, associations nationales de football et principaux clubs du monde. L'ambassadeur mondial du programme est le triple vainqueur de l'UEFA Champions League, Roberto Carlos.

Les jeunes participants avec les athlètes célèbres, représentants d'académies de football et journalistes des principaux médias, ont organisé 50+ événements. Les événements finaux se sont déroulés en ligne. Pendant le F4F Forum, 100+ académies ont présenté leurs projets sur le football pour enfants. Les projets de la Bolivie, l'Inde, le Nigéria et la Russie ont gagné. FC Barcelone a remporté la Coupe des neuf valeurs en 2020 comme le club de football le plus socialement responsable.

L'équipe Granular Salamander, comprenant de joueurs de Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan, Lettonie, Émirats arabes unis, Russie et de la Turquie, a gagné dans le championnat F4F eWorld. La compétition était organisée sur le nouveau simulateur de football F4F World. Aujourd'hui, dans la Journée mondiale du football, le jeu est devenu disponible pour tous.

À la fin de la saison, F4F a établi le record du monde Guinness pour l'événement de football en ligne le plus nombreux.

Viktor Zubkov, Président du Conseil d'administration de Gazprom SA :

Gazprom met en œuvre le programme social international pour enfants Football for Friendship depuis 2013. Entre-temps, le projet a réuni des milliers des enfants de différentes nationalités et capacités physiques de 211 pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la génération de jeunes sportifs grandis, de personnalités publiques, de journalistes et de jeunes gens motivés, à qui F4F a donné incroyables opportunités de développement ».

Roberto Carlos, ambassadeur mondial du F4F :

Football for Friendship est un programme rassemblant des enfants vraiment talentueux et amoureux du football, leur donnant l'opportunité de se développer et trouver de nouveaux amis d'autres pays. Plusieurs jeunes du monde rêvent d'y participer et les valeurs universelles promues par F4F sont vraiment importantes pour l'avenir des enfants ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1372645/2020_Football_for_Friendship.jpg

