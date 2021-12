Programmieren im All für Kinder: Die neuen Raspberry Pi-Computer starten in den Weltraum

CAMBRIDGE, England, 21. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Zwei revolutionäre Raspberry Pi-Computer werden heute von Cape Canaveral aus an Bord von SpaceX 24 ins All starten und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Experimente auf der Internationalen Raumstation (ISS) durchzuführen.

Die European Astro Pi Challenge: Mission Zero der Raspberry Pi Foundation und der European Space Agency (ESA) soll junge Menschen dazu inspirieren, ihre Liebe zum Programmieren und zur digitalen Kreativität mittels einer Erfahrung zu entdecken und zu entwickeln, die im wahrsten Sinne des Wortes „nicht von dieser Welt" ist.

Schritt für Schritt werden sie durch das Programmieren eines Sensorchecks an Bord der ISS geführt und können ihre Kreativität in die Tat umsetzen, indem sie eine digitale Illustration kreieren und eine persönliche Nachricht an die Astronauten schreiben, die 408 km über der Erde kreisen.

Die jungen Entdecker benötigen dafür weder Vorkenntnisse in Sachen Programmieren noch eine Spezialausrüstung, sondern lediglich einen Computer mit Internetverbindung sowie ihre Fantasie. Die Teilnahme unter astro-pi.org ist noch bis zum 18. März 2022 möglich und eignet sich bereits für Kinder ab sechs Jahren.

Philip Colligan, CEO der Raspberry Pi Foundation, erklärte: „Die Astro Pi Challenge inspiriert Kinder, das Programmieren zu entdecken, die digitale Kreativität zu erforschen und einem Projekt teilzunehmen, das „nicht von dieser Welt" ist, indem sie ein Experiment auf der Internationalen Raumstation programmieren. Mit einem der coolsten Bildungsangebote, das derzeit existiert, legen wir die Leistungsfähigkeit der Computer in die Hände der Kinder."

Jeder berechtigte Teilnehmer aus einem ESA-Mitgliedstaat oder einem assoziierten Mitglied, der die einfache Anleitung befolgt, erhält die Garantie, dass sein Experiment, seine Nachricht und sein Bild auf der ISS gezeigt werden und bekommt ein Zertifikat, das belegt, wann er in die Umlaufbahn eingegangen ist.

Die neuen Raspberry Pi-Computer, die heute auf den Markt kommen, ersetzen die älteren Modelle – Ed und Izzy – die seit 2015 auf der Raumstation sind. Seitdem haben 54.000 junge Menschen aus ganz Europa und Kanada an der Astro Pi Challenge teilgenommen. Die Teilnehmer der diesjährigen Challenge haben außerdem die Möglichkeit, die neuen Computer zu benennen.

Die Raspberry Pi Foundation ist eine in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation, die jungen Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben möchte, Computer und digitales Arbeiten zu erproben. Ihr Ziel ist es, junge Menschen zu befähigen, die Macht der Gemeinschaft und der digitalen Technologie zu nutzen, um Probleme zu lösen, die ihnen wichtig sind, und dabei kreativ tätig zu sein.

Neben der Mission Zero gibt es das Astro Pi Challenge Mission Space Lab, das sich an junge Menschen mit Programmiererfahrung richtet. Die Teams entwickeln hier detailliertere Experimente in Schulen und Programmier-Arbeitsgemeinschaften. Die Bewerbungsfrist für das diesjährige Mission Space Lab ist bereits vorüber. Eine Rekordzahl von 800 Teams aus 23 Ländern hat a den Experimenten teilgenommen. Dabei ging es unter anderem um die Überwachung des Zustands von Wäldern, Pflanzenerosion, Waldbränden und des Klimawandels – 49 % davon über maschinelles Lernen. Die vielversprechendsten Teams werden dabei unterstützt, ihre Ideen weiterzuentwickeln, bevor die besten Experimente auf der ISS durchgeführt werden.

Weitere Informationen zur Astro Pi Challenge und zur sofortigen Teilnahme an der Mission Zero finden Sie auf astro-pi.org

SOURCE Raspberry Pi Foundation