Программный доклад генерального директора Supermicro на Computeх: инновации в сфере 5G-инфраструктуры

Генеральный директор Supermicro Чарльз Лян выступит с программным докладом на конференции COMPUTEXOnline

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline --Компания Super Micro Computer, Inc. (кодNasdaq: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных и экологически безопасной обработки данных, сегодня анонсировала презентацию систем Intelligent Edge и предварительный показ линейки серверов CloudDC для крупномасштабных прикладных сценариев в ходе программного выступления генерального директора разработчика на конференции COMPUTEXOnline, которая состоится в онлайн-режиме 3 июня этого года в Тайбэе.

Программный доклад на COMPUTEXOnline:

Дата и время Программа мероприятия Докладчики 10:00 – 10:20 (GMT +8) Презентация Чарльз Лян (Charles Liang), основатель, президент, главный исполнительный директор, глава правления Supermicro







Supermicro в числе первых участников отрасли осознала необходимость в надежной и многофункциональной облачной платформе, предоставляющей сетевым операторам распределенную граничную инфраструктуру и среду для разработки приложений. Подобная платформа приобретает особую важность в свете того факта, что базовые сетевые функции 5G будут тесно взаимосвязаны с общедоступным облаком. Двухпроцессорные серверы СloudDC нового поколения предоставляют разнообразные варианты хранения данных в форм-факторах 1U и 2U. Новинки оснащены двумя слотами AIOM, соответствующими спецификациям OCP 3.0, для размещения четырех портов 100 GbE, поддерживают Open BMC и полностью гибридной объединительной платой с поддержкой дисков SATA3, SAS3 или NVMe, а также характеризуются упрощенной архитектурой, оптимизированной под гипермасштабные сценарии.

«Благодаря весьма прочным позициям в сфере 5G-инфраструктуры и предварительной презентации серверов CloudDC, компания Supermicro предоставляет клиентам оптимизированные инновационные системы для всех прикладных сценариев - от сетевой периферии до облака, - прокомментировал президент и генеральный директор компании Чарльз Лян. - Эта комбинация демонстрирует неизменную приверженность Supermicro делу разработки систем для процессоров х86 и поддержку решений на базе общедоступных технологий NFV (виртуализации сетевых функций) с использованием NEBS и коммерчески доступного ПО для телекоммуникационного сектора, в основу которого положены наши серверы и модули Building Block Solutions®».

Серверы CloudDC от Supermicro обеспечивают исключительную ценность в самых разнообразных вариантах прикладного использования. В условиях частного «облака» серверы CloudDC предоставляют гибкие варианты расширения хранилища данных, поддержку NVME over Fabrics, возможность быстрого развертывания, простоту технического обслуживания и высокую масштабируемость. В сфере 5G и телекоммуникаций системы CloudDC, оптимизированные под требования NEBS Level 3, поддерживают элементы виртуализированных сетей O-RAN, включая DU, CU, ядро, а также ускорительные платы FPGA. Платформа способна поддерживать до четырех плат ГП-ускорения, а также обрабатывать процессы глубинного обучения и формирования логических выводов, анализа данных, графики и высокопроизводительных вычислений.

Ранее в этом году компания Supermicro представила первые на рынке системы формата Outdoor Edge. Эти серверы в корпусах IP65 оптимизированы под 5G RAN, формирование логических выводов на базе ИИ и другие прикладные сценарии в интеллектуальной граничной инфраструктуре. Новые системы идеально подходят для эксплуатации в сложных условиях за пределами помещений и поддерживают наблюдаемую в отрасли тенденцию перехода к дезагрегированному оборудованию на базе процессоров х86 и программному обеспечению с открытым кодом.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://learn-more.supermicro.com/computex-2020.

Следите за новостями Supermicro в Facebook и Twitter.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (кодNASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.