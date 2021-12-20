Производитель микроинверторов Hoymiles дебютирует на Шанхайской фондовой бирже

ШАНХАЙ и ХАНЧЖОУ (Китай), 21 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Hoymiles Power Electronics Inc. (далее "Hoymiles" или «Компания»; код акций: 688032) — один из ведущих в мире производителей микроинверторов, предоставляющий средства силовой электроники модульного уровня — сегодня официально дебютировала на площадке STAR Market Шанхайской фондовой биржи, проведя виртуальную церемонию листинга в Ханчжоу.

Эта компания из Ханчжоу публично выпустила 10 миллионов акций по цене 557,8 юаней (около 87,5 долларов США) за штуку, собрав в общей сложности 5,578 млрд юаней (около 875 млн долларов США). Вырученные средства будут использованы компанией для создания базы умного производства, промышленной реализации ее проектов по созданию энергохранилищ инверторного типа, модернизации интеллектуального электрооборудования и пополнения оборотного капитала, а также совершенствования структуры продукции Hoymiles, расширения масштабов деятельности, повышения рентабельности и возможностей предотвращения рисков, укрепления ее ключевой компетенции и лидирующих позиций на рынке.

Соучредитель и главный исполнительный директор компании Hoymiles Бо Ян (Bo Yang) заявил, что листинг на шанхайской площадке STAR Market является для Компании значимым событием. «В наши дни и эпоху отраслевые перспективы сектора новой энергетики остаются многообещающими, особенно в плане глобального продвижения к экологически чистой и низкоуглеродной технологии преобразования на фоне продолжающегося климатического кризиса, — заявил г-н Ян. — Hoymiles продолжает осуществлять главную стратегическую цель компании, заключающуюся в «повышении интеллектуальности энергетики», и расширять наши возможности в сфере исследований и разработок для предоставления своим клиентам лучшей фотоэлектрической продукции и услуг с сохранением нашей приверженности научно-техническому новаторству».

Как технологическая компания, Hoymiles предпринимает усилия для разработки своих собственных технологий. Стремясь повысить качество своей продукции, Hoymiles выделяет значительные ресурсы и многочисленных специалистов для активизации своей научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Например, в период с 2018 по 2020 год затраты Компании на НИОКР составляли 5,5% от всех расходов. В 2021 году в штате Hoymiles насчитывалось 157 сотрудников сферы НИОКР и технических целевых групп, что составляет 27,5% от всего персонала Компании.

Этот мощный научно-исследовательский потенциал отражает интенсивный рост Hoymiles. Эта Компания, основанная в 2012 году, специализируется на фотоэлектрической отрасли, претерпевая быстрый и устойчивый рост своего бизнеса как у себя дома, так и за рубежом. Hoymiles продолжает демонстрировать устойчивый рост доходов при идеальных условиях промышленного освоения продукции.

Помимо выдающихся результатов своей деятельности Компания также развивает ряд более специализированных вертикальных отраслей в сфере солнечной энергетики. Например, она активно разрабатывает оборудование, связанное с энергохранилищами, и ускоряет свои проекты промышленного освоения энергохранилищ инверторного типа в целях дальнейшего расширения ассортимента продукции Компании.

Примечательно, что Hoymiles берет на себя ведущую роль в обеспечении лучших продуктов и услуг в сфере солнечной энергетики. Разработанный Компанией микроинвертор превосходит множество аналогов по таким базовым параметрам, как плотность мощности, диапазон мощностей, КПД преобразования и устойчивость.

Благодаря публичному листингу на рынке акций класса "А" Hoymiles будет развивать свои базовые ценности: «добросовестность, ответственность, профессионализм и эффективность». Стремясь к «превращению необузданной энергии в интеллектуальную», Компания стремится сделать энергию общедоступной, продолжая работать над достижением своей цели — стать лучшим партнером по разработке технологий интеллектуальной энергетики мирового класса.

SOURCE Hoymiles Power Electronics Inc.