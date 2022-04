project44 breidt inzicht in Europese spoor- en binnenvaartvracht uit met de overname van Synfioo

Toonaangevende zichtbaarheid van spoorvervoer

"Europa's spoorinfrastructuur is bijna 200 jaar geleden ontwikkeld en is niet gebouwd voor de huidige internationale handel", zegt Marian Pufahl, voormalig CEO en medeoprichter van Synfioo. "Ons platform brengt een eigen infrastructuurnetwerk en informatie van expediteurs samen om de meest uitgebreide spoorvrachtdata voor Europa te bieden. Nu we verder gaan als project44, blijven we data samenbrengen tussen de verschillende spoorwegnetwerken en unieke zichtbaarheid bieden aan onze klanten."

Door de overname biedt het Europese spoorwegnetwerk van project44 nu de volgende mogelijkheden:

Uitgebreid inzicht in alle vrachtspoorbewegingen in alle Europese landen;

IoT-gebaseerde spoortracking in combinatie met eigen gegevens, en directe integratie met alle Europese spoorweginfrastructuurnetwerken voor nauwkeurige zichtbaarheid;

Zichtbaarheid van meer dan 99 procent van het Europese spoorvolume, inclusief wagon-niveau tracking voor 90 procent van de wagons, om de zichtbaarheid van elke klantzending te garanderen;

Intermodale end-to-end spoordata in combinatie met algoritmen voor automatisch leren bieden de nauwkeurigste ETA's voor spoorvervoer en levertijden voor klanten.

Verbeterde zichtbaarheid van binnenvaartschepen

project44 wil met deze overname ook de zichtbaarheid van binnenvaartschepen verbeteren, om een granulaire, nauwkeurige zichtbaarheid van vitale onderdelen van de binnenvaart in heel Europa te kunnen bieden. Klanten kunnen nu gebruik maken van gespecialiseerde data science-technieken, gecombineerd met real-time satelliettracking, om de meest nauwkeurige zichtbaarheid van de binnenwateren te garanderen.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Intelligente asset matching technologie die de zichtbaarheidsdekking uitbreidt, met behulp van op data science gebaseerde technieken om individuele binnenvaartschepen in real-time te volgen, zónder dat traditionele identificatie-informatie nodig is;

Dynamische routemodellen die nauwkeurige ETA's bieden, en intermodale end-to-end bewegingen die delen van binnenschepen omvatten;

Geavanceerde vormgeving van databronnen over waterdiepte en binnenwateren, waardoor vervoerders de laadcapaciteit kunnen beoordelen, tijdige leveringen kunnen optimaliseren en vertragingen voor verladers en LSP's voorkomen.

"Door de overname van Synfioo hebben we niet alleen de breedte en diepte van ons zichtbaarheidsplatform uitgebreid, maar hebben we daarnaast Europees IT-talent en expertise toegevoegd aan ons snelgroeiende internationale team van ruim vierhonderd medewerkers", zegt Renaud-Houri, EVP International bij project44. "Verzenders, LSP's en vervoerders staan er niet alleen voor in het navigeren door de complexe Europese markt. Met het platform van project44 wordt het heel eenvoudig om ETA's te verbeteren, kosten te verlagen, on-time leveringen te optimaliseren en knelpunten te beperken. Het belangrijkste is dat dit niveau van zichtbaarheid meer bedrijven gaat helpen om duurzame, koolstofarme spoor- en binnenvaart in te zetten. Dit zal een vitale rol spelen om Europa te helpen zijn netto nul ambities te halen."

"Wij werken sinds 2021 samen met project44 en sindsdien helpen ze ons om wereldwijde zichtbaarheid te creëren én om de nauwkeurigheid van onze ETA's te verbeteren. Deze informatie is essentieel voor onze klantbetrokkenheid bij reactieve logistiek", zegt Xavier Bour, Global Ground & Rail Leader bij CEVA Logistics. "Aangezien spoorvervoer een cruciaal onderdeel vormt van ons wereldwijde netwerk en onze duurzaamheidsstrategie, zouden verbeterde mogelijkheden en dekking per spoor CEVA en onze klanten verder helpen onze doelen te bereiken."

Over project44

project44 is een toonaangevend Advanced Visibility Platform voor verladers en logistieke dienstverleners. project44 verbindt, automatiseert en biedt zichtbaarheid in belangrijke transportprocessen om inzichten te versnellen en de tijd te verkorten die nodig is om deze inzichten om te zetten in acties. Door gebruik te maken van de kracht van het cloud-gebaseerde platform, kunnen organisaties hun operationele efficiëntie verhogen, kosten verlagen, verzendprestaties verbeteren en een optimale ervaring leveren aan hun klanten.

Verbonden met duizenden vervoerders wereldwijd en met uitgebreide dekking voor alle ELD- en telematics-apparatuur op de markt, ondersteunt project44 alle transportmodi en verzendtypen, waaronder Air, Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Groupage, Truckload, Rail, Intermodal en Ocean.

