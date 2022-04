project44 espande la visibilità del trasporto ferroviario e su chiatta in Europa con l'acquisizione di Synfioo

Le capacità di visibilità e di ETA di Synfioo costituiscono un'aggiunta naturale alla piattaforma di visibilità multimodale di project44 utilizzata dai principali spedizionieri, LSP e vettori. Con Synfioo, project44 fornirà ai clienti dati end-to-end preziosi per facilitare la puntualità delle consegne ed ottenere ETA più accurati in ambito europeo, favorendo al contempo il trasporto ferroviario e su chiatta a basse emissioni di carbonio.

La visibilità del trasporto ferroviario leader di mercato

"L'infrastruttura ferroviaria europea è stata sviluppata quasi 200 anni fa e non è stata costruita per il commercio transfrontaliero che esiste oggi" ha dichiarato Marian Pufahl, ex CEO e co-fondatore di Synfioo. "La nostra piattaforma combina una rete di infrastrutture proprietarie e le informazioni degli spedizionieri per offrire i più completi dati di trasporto ferroviario a livello europeo. Ora, come project44, continueremo a lavorare per armonizzare i dati tra le varie reti ferroviarie e a fornire un'impareggiabile visibilità ai nostri clienti".

Grazie all'acquisizione, il network europeo su rotaia di project44 fornisce ora le seguenti funzionalità:

Visibilità completa di tutti i movimenti ferroviari di merci nei paesi europei

Tracciamento ferroviario abilitato dall'IoT, in combinazione con i dati proprietari e l'integrazione diretta con tutte le reti di infrastrutture ferroviarie europee per una visibilità granulare

Visibilità di oltre il 99% del volume ferroviario europeo, compreso il tracciamento a livello di vagone per il 90% dei vagoni, per garantire la visibilità di ogni spedizione del cliente

Dati ferroviari intermodali end-to-end combinati con algoritmi di machine learning che offrono la massima precisione di ETA per i viaggi ferroviari e per i tempi di consegna ai clienti

Migliore visibilità dei trasporti via chiatta

Attraverso l'acquisizione project44 ha anche migliorato le sue capacità di visibilità delle chiatte, così da fornire una visibilità granulare e accurata dei segmenti fondamentali delle vie navigabili interne in tutta Europa. I clienti possono ora avvalersi di tecniche specializzate di data science combinate con la localizzazione satellitare in tempo reale per garantire la più accurata visibilità delle vie navigabili interne.

Le principali funzionalità includono:

Tecnologia intelligente di asset-matching che estende la copertura della visibilità, utilizzando tecniche basate sulla data science per tracciare le singole chiatte in tempo reale, senza richiedere le tradizionali informazioni di identificazione

Modelli dinamici di routing che offrono ETA accurati, così come viaggi intermodali end-to-end che includono i segmenti su chiatta

Modelli sofisticati di profondità dell'acqua e fonti di dati sulle vie navigabili interne che permettono ai vettori di valutare la capacità di carico, massimizzare il numero di consegne puntuali ed evitare ritardi per gli spedizionieri e gli LSP

"Acquisendo Synfioo, non solo abbiamo esteso l'ampiezza e la profondità della nostra piattaforma di visibilità, ma abbiamo anche aggiunto il talento e la competenza tecnologica europea al nostro team internazionale in rapida crescita, che ora conta ben oltre 400 eccezionali membri" ha affermato Renaud-Houri, EVP International di project44. "Gli spedizionieri, gli LSP e i vettori non sono più da soli a navigare nel complesso mercato europeo: la piattaforma di project44 rende più facile che mai migliorare gli ETA, ridurre i costi, elevare la puntualità delle consegne e mitigare i colli di bottiglia. In particolare, questo livello di visibilità aiuterà più aziende a utilizzare trasporti ferroviari e su chiatta sostenibili e a basse emissioni di carbonio, che giocheranno un ruolo vitale nell'aiutare l'Europa a soddisfare le sue ambizioni di impatto zero ".

Cosa dicono i nostri clienti

"Abbiamo iniziato il nostro viaggio con project44 nel 2021, affinché ci aiutasse a fornire maggiore visibilità a livello globale e a migliorare la precisione dei nostri ETA. Queste informazioni sono essenziali per il nostro impegno nei confronti dei clienti per una logistica reattiva" ha dichiarato Xavier Bour, Global Ground & Rail Leader di CEVA Logistics. "Poiché il trasporto ferroviario rappresenta una parte fondamentale della nostra rete globale e della nostra strategia di sostenibilità, il miglioramento delle capacità e della copertura ferroviaria aiuterebbe ulteriormente CEVA e i nostri clienti a raggiungere i nostri obiettivi".

Informazioni su project44

La missione di project44 è quella di far funzionare la supply chain. Come tessuto connettivo della catena di approvvigionamento, project44 gestisce la piattaforma di visibilità end-to-end più affidabile al mondo che tiene traccia di più di 1 miliardo di spedizioni all'anno per oltre 1.000 dei principali brand, tra cui le migliori aziende del settore manifatturiero, automobilistico, della vendita al dettaglio, delle scienze biologiche, degli alimenti e delle bevande, del petrolio, della chimica e del gas. Utilizzando project44, gli spedizionieri e i trasportatori di tutto il mondo aumentano la prevedibilità, la resilienza e la sostenibilità.

Leader indiscusso del mercato, project44 è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant, n° 1 nel FreightWaves FreightTech 2022, la Customer's Choice nel report Gartner Peer Insights Voice of the Customer. project44 ha sede a Chicago con un team diversificato che si estende su 17 uffici globali. Per saperne di più, visitate www.project44.com

