project44 étend la visibilité du fret ferroviaire et fluvial en Europe avec l'acquisition de Synfioo

Les capacités de visibilité et d'ETA de Synfioo sont un complément naturel à la plateforme de visibilité multimodale de project44 utilisée par les principaux chargeurs, LSP et transporteurs. Avec Synfioo, project44 fournira à ses clients des données inégalées de bout en bout pour faciliter des livraisons plus rapides et des ETA plus précises, ainsi qu'un transport ferroviaire et fluvial à faible émission de carbone en Europe.

Une visibilité du fret ferroviaire à la pointe du marché

« L'infrastructure ferroviaire européenne a été développée il y a près de 200 ans et n'a pas été construite pour le commerce transfrontalier qui existe aujourd'hui », a déclaré Marian Pufahl, ancien PDG et cofondateur de Synfioo. « Notre plateforme réunit un réseau d'infrastructure propriétaire et des informations sur les transitaires pour offrir les données les plus complètes sur le fret ferroviaire en Europe. Désormais sous le nom de project44, nous continuerons à favoriser l'harmonisation des données entre les différents réseaux ferroviaires et à offrir une visibilité inégalée à nos clients. »

Grâce à cette acquisition, le réseau ferroviaire européen de project44 offre désormais les capacités suivantes :

Une visibilité complète de tous les mouvements ferroviaires de marchandises à travers les pays européens.

Suivi ferroviaire basé sur l'IoT combiné à des données exclusives, et intégration directe à tous les réseaux d'infrastructure ferroviaire européens pour une visibilité granulaire.

Visibilité de plus de 99 % du volume ferroviaire européen, y compris le suivi au niveau du wagon pour 90 % des wagons, afin d'assurer la visibilité de chaque expédition du client.

Données ferroviaires intermodales de bout en bout combinées à des algorithmes d'apprentissage automatique offrant les heures d'arrivée prévues les plus précises pour les trajets ferroviaires et les délais de livraison aux clients.

Visibilité améliorée des barges

project44 a également amélioré ses capacités de visibilité des barges dans le cadre de cette acquisition, afin de fournir une visibilité granulaire et précise des points vitaux de la navigation intérieure en Europe. Les clients peuvent désormais exploiter des techniques spécialisées de science des données, combinées à un suivi par satellite en temps réel, pour assurer la visibilité la plus précise des voies navigables.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Une technologie intelligente de mise en correspondance des actifs qui étend la couverture de visibilité, en utilisant des techniques basées sur la science des données pour suivre les barges individuelles en temps réel, sans avoir besoin des informations d'identification traditionnelles.

Des modèles de routage dynamique qui offrent des ETA précises, ainsi que des mouvements intermodaux de bout en bout qui incluent des segments de barges.

Une modélisation sophistiquée de la profondeur de l'eau et des sources de données sur les voies navigables qui permettent aux transporteurs d'évaluer la capacité de charge, de maximiser les livraisons à temps et d'éviter les retards pour les expéditeurs et les prestataires de services locaux.

« En acquérant Synfioo, nous n'avons pas seulement élargi l'étendue et la profondeur de notre plateforme de visibilité, mais nous avons également ajouté des talents et une expertise technologiques européens à notre équipe internationale en pleine croissance, qui compte désormais plus de 400 membres exceptionnels », a déclaré Renaud-Houri, EVP International chez project44. « Les expéditeurs, les prestataires de services logistiques et les transporteurs ne sont pas seuls à naviguer sur le marché européen complexe. La plateforme de project44 permet plus facilement que jamais d'améliorer les ETA, de réduire les coûts, de maximiser les livraisons à temps et d'atténuer les goulots d'étranglement. Plus important encore, ce niveau de visibilité aidera davantage d'entreprises à exploiter le transport durable et à faible émission de carbone par rail et par barge, ce qui jouera un rôle essentiel pour aider l'Europe à atteindre ses ambitions de neutralité carbonne . »

Ce que disent nos clients

« Nous avons débuté notre collaboration avec projet44 en 2021 pour nous aider à offrir une visibilité globale et améliorer la précision de nos ETA. Ces informations sont essentielles à notre engagement client en faveur d'une logistique réactive », a déclaré Xavier Bour, Global Ground & Rail Leader chez CEVA Logistics. « Le transport ferroviaire représentant une partie essentielle de notre réseau mondial et de notre stratégie de durabilité, des capacités et une couverture ferroviaire améliorées aideraient davantage CEVA et nos clients à atteindre nos objectifs. »

À propos de project44

project44 a pour mission de veiller au bon fonctionnement des supply chain. En tant que tissu conjonctif de la supply chain, project44 propose la plateforme de visibilité de bout en bout la plus fiable au monde, suivant plus d'un milliard d'expéditions par an pour plus de 1 000 des plus grandes marques, y compris des entreprises de premier plan dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la vente au détail, des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons, et du pétrole, de la chimie et du gaz. Grâce a projet44, les expéditeurs et les transporteurs du monde entier bénéficient d'une plus grande visibilité, mais également plus de résilience et de durabilité.

Leader incontesté sur le marché, project44 a été nommé Leader dans le Magic Quadrant de Gartner, #1 dans FreightWaves FreightTech 2021, le choix du client dans le rapport Gartner Peer Insights Voice of the Customer. project44 est basé à Chicago avec une équipe diversifiée couvrant 17 bureaux mondiaux. Pour en savoir plus, visitez www.project44.com.

Contacts presse project44

Agence LEWIS

Stanislas Grafiada / Martin Loeser

06 69 12 89 70 / 01 85 65 86 20

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1782162/Press_Release_Wire_Size_Image_1_2400_x_1204.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1686509/project_44_Logo.jpg

SOURCE project44