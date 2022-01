project44 recebe aporte de U$420 milhões em rodada liderada por Thoma Bravo, TPG e Goldman Sachs

Quando combinada com a captação de U$ 202 milhões de maio de 2021, a project44 alcança um novo recorde para empresas de tecnologia de software como serviço (SaaS) para logística. Esses investimentos auxilia a project44 em acelerar sua missão de ajudar empresas líderes de mercado a otimizar a movimentação de produtos nas cadeias de suprimentos, oferecendo melhor resiliência, sustentabilidade e valor para seus clientes.

"Hoje, a project44 ajuda empresas a resolver os desafios de supply chain, desde pressões inflacionárias e lockdowns, até a imprevisibilidade climática e gargalos em portos. Nosso crescimento durante o ano passado reflete essas mudanças macroecômicas e a vantagem competitiva que fornecemos a nossos clientes", conta Jett McCandless, Fundador e CEO da project44. "Com o contínuo apoio de nossos investidores, podemos oferecer ainda mais valor para nossos clientes e solidificar nossa posição como a rede global que impulsiona o futuro da cadeia de suprimentos".

#1 em Supply Chain Visibility

Ao longo de 2021, a project44 consolidou sua posição como a empresa número 1 em visibilidade da cadeia de suprimentos, com cobertura global, do porto a porta, em todos os modos de transporte. A empresa agora gera mais de US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR).

Os mais influentes analistas da indústria de logística também posicionam a project44 a frente de seus concorrentes. Posicionada na primeira colocação na FreightTech 25, GartnerVoice of the Customer e G2, todos estes players concederam as maiores honrarias à companhia. Soma-se a isso a indicação da Chicago Inno como um dos 100 melhores lugares para trabalhar em Chicago.

"A visibilidade da cadeia de suprimentos tornou-se cada vez mais importante à medida que a escassez, os atrasos e os gargalos aumentaram. O potencial da project44 para resolver até mesmo os mais complexos desses problemas é incomparável", afirma Robert (Tre) Sayle, sócio da Thoma Bravo. "Ao evoluir continuamente para atender às necessidades dos clientes, a project44 desenvolveu uma plataforma revolucionária que agrega valor significativo a toda a cadeia de suprimentos global".

"A project44 está crescendo em um ritmo impressionante, executando decisivamente sua visão de uma plataforma global de visibilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, que tornou-se uma tecnologia crítica para resolver problemas de grande escala no mundo de hoje. A project44 emergiu como líder global de mercado", disse Malte Janzarik, sócio da TPG, com sede na Europa. "A amplitude de dados disponibilizados pela project44 e a facilidade de acesso para embarcadores, fornecedores de logística e transportadoras são incomparáveis. Acreditamos que a plataforma de última geração e a rede altamente valiosa da project44 continuarão a gerar um tremendo crescimento".

A TPG está investindo na project44 por meio da TPG Tech Adjacencies (TTAD), um veículo de investimento focado em soluções flexíveis de capital para a indústria de tecnologia.

Atendendo a uma necessidade crítica para negócios globais

Como a malha que conecta a cadeia de suprimentos, a project44 oferece a maior rede de transportadoras entre os provedores do mercado, com mais de 142 mil integrações com multimodais e 2,7 milhões de caminhões. Transportadoras e fornecedores de serviços de logística dependem da project44 para ajudá-los a navegar na crescente complexidade da cadeia de suprimentos de hoje, melhorando a sustentabilidade, construindo resiliência de transporte e atendendo às demandas em evolução de seus clientes. A project44 oferece suporte a mais de 1 mil organizações em todos os setores, incluindo marcas líderes como Amazon, Baker Hughes, Coop, CNHI, Danone, Dollar General, FedEx, General Mills, Goodyear, Kuehne & Nagel, Lenovo, McKesson, Mondelez, Nestlé, The Home Depot e Unilever.

Crescimento recorde

O momentum da project44 mostra sua diferenciação e considerável liderança no espaço de visibilidade da cadeia de suprimentos. Após um excepcional terceiro trimestre de 2021, a project44 alcançou uma nova receita recorrente anual (ARR) de US$ 12,7 milhões no quarto trimestre. A empresa fechou 117 novos negócios nesse período, contribuindo para um aumento de 170% em bookings e um crescimento de 216% comparado ao ano anterior.

Além das conquistas de novos negócios, a retenção líquida de 2021 foi de 133%, enquanto a retenção bruta anualizada foi de 96%. O ARR da project44 atingiu mais de US$ 100 milhões, com uma margem bruta de assinatura de 70% - o que representa um aumento de 3% comparado ao ano anterior. Para alavancar esse sucesso, a project44 quase dobrará seu investimento em produtos e engenharia em 2022, com foco em oferecer melhor visibilidade em tempo real em mais modos de transporte (e em mais regiões).

Expansão Internacional

A project44 continua a expandir seu negócio internacionalmente, ofertando visibilidade de supply chain em 166 países. Mais de 1 mil funcionários trabalham em 17 escritórios da project44 ao redor do mundo. Durante este ano, a companhia planeja contratar centenas de novos talentos na América Latina, China, Europa, Japão e América do Norte.

A companhia também contratou a primeira diretora de diversidade, equidade, inclusão e cultura, Ivana Savic-Grubisich. A project44 está comprometida em contratar um time que reflita a rica diversidade das comunidades locais onde opera.

Contratações executivas

Em 2021, a project44 adicionou cinco novas lideranças executivas ao time, para suportar a estratégia de crescimento. Charlie Ungashick assumiu a posição de Chief Marketing Officer em fevereiro, Diane Gordon chegou, em março, como vice-presidente sênior de Global Customer Success. Em novembro, Elliot Rodgers assumiu a posição de Chief People Officer; Jennifer Coynefoi nomeada General Counsel e Andy Grygiel retornou como Chief Brand Officer.

Ganhos massivos com M&A

Durante 2021, a project44 aumentou sua proposta de valor para transportadoras e provedores de serviços de logística com a aquisição de companhias líderes em ofertas complementares as nossas soluções. A aquisição da Convey, em setembro, permitiu a project44 expandir o alcance da visibilidade em tempo-real e gestão de última milha de entrega, incluindo pacotes, courier, entregas diretas ao consumidor final (white-glove doorstep delivery) e visibilidade em casos de retorno de itens. A Ocean Insights, adquirida em março, adicionou a tão desejada visibilidade em transporte marítimo. Já a ClearMetal, adquirida em maio, posicionou a project44 como a líder em inteligência artificial e machine learning, com automação que reduz custos em toda a cadeia de suprimento.

O que nossos clientes dizem

"A project44 nos permitiu cumprir nosso compromisso com os clientes em um ano de imprevisibilidade", disse Pat Kenefick, vice-presidente de distribuição global e logística da AbbVie, empresa biofarmacêutica dos Estados Unidos. "Com a compreensão de onde nossos produtos estão localizados, podemos nos adaptar a interrupções e tomar decisões proativas para garantir que nossos distribuidores tenham estoques. A visibilidade da cadeia de suprimentos é um divisor de águas para nossa capacidade de impulsionar o crescimento e aprimorar as experiências dos pacientes em um ambiente econômico desafiador".

"A HARIBO está comprometida em entregar nossos amados produtos no prazo e com o alto nível de qualidade, características pelo qual nossa marca é conhecida. Esta é uma peça central do que nos permitiu nos tornar um negócio de sucesso. Nós nos beneficiamos de ser uma empresa global com um uma estrutura fabril descentralizada. Uma cadeia de suprimentos global perfeitamente coordenada é essencial para nós e é por isso que investimos continuamente nela. Escolhemos trabalhar com a project44, líder em visibilidade de transporte em tempo real", disse Stefan Sorce, chefe de logística global e diretor administrativo da Haribo Logistics Company, na Haribo. "Esses insights nos ajudarão a aumentar a resiliência em supply chain e permitir decisões mais rápidas e inteligentes que levarão os produtos da Haribo às mãos de nossos clientes".

"Os eventos em curso dos últimos dois anos colocaram uma pressão sem precedentes nas cadeias de suprimentos dos fabricantes de produtos de consumo, e isso só serviu para destacar a necessidade crítica de mitigar riscos e aumentar a resiliência em supply chain", disse Alessandro Bonanno, chefe de logística global e atendimento ao cliente na Beiersdorf AG. "A parceria com o project44 fornecerá à Beiersdorf melhor visibilidade de nossos fluxos de transporte e remessas, o que nos ajudará a lidar melhor com quaisquer futuras interrupções na cadeia de suprimentos e atender à demanda do consumidor".

"Nossa equipe trouxe a project44 por causa de sua visibilidade global nas chegadas e partidas de importação e exportação", disse Hiroshi Etani, diretor executivo da Yamato Transport Co., Ltd., a maior empresa de entregas do Japão. "A ampla rede de rastreamento de transporte multimodal traz mais previsibilidade ao nosso negócio e nos ajuda a nos comunicar melhor com nossos clientes".

Sobre a project44

A project44 é a plataforma de visibilidade avançada líder mundial para transportadoras e prestadores de serviços de logística, conforme definido pelo número de clientes satisfeitos, número de transportadoras, número de clientes, ARR, retenção líquida, remessas por dia, taxa de crescimento e margem bruta. A project44 conecta, automatiza e fornece visibilidade dos principais processos de transporte para acelerar os insights e reduzir o tempo necessário para transformar esses insights em ações. Aproveitando o poder da plataforma project44 baseada em nuvem, as organizações aumentam a eficiência operacional, reduzem custos, melhoram o desempenho de envio e proporcionam uma experiência excepcional aos seus clientes.

Conectada a milhares de transportadoras em todo o mundo e com cobertura abrangente para todos os dispositivos ELD e telemáticos do mercado, a project44 suporta todos os modos de transporte e tipos de envio, incluindo Aéreo, Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Grupagem, Caminhão, Ferroviário, Intermodal e Marítimo. Em 2021, a project44 foi nomeado líder entre os Provedores de Visibilidade de Transporte em Tempo Real no Quadrante Mágico do Gartner. Para saber mais, visite www.project44.com.

