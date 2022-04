project44 verstärkt mit Synfioo-Übernahme die Sichtbarkeit von Schienengüter- und Binnenschifffahrtsverkehren in Europa

Die Visibility- und ETA-Funktionen Synfioos stellen eine natürliche Ergänzung der multimodalen Visibility-Plattform von project44 dar, die von führenden Verladern, Logistikunternehmen und Frachtführern eingesetzt wird. Mittels der Synfioo-Daten bietet project44 seinen Kunden einzigartige End-to-End-Daten, um schnellere und präzisere Ankunftszeitprognosen zu erstellen und einen nachhaltigeren Schienen- und Binnenschiffsverkehr in Europa zu fördern.

Marktführende Visibilität im Schienengüterverkehr

„Die europäische Eisenbahninfrastruktur wurde vor fast 200 Jahren entwickelt und war nicht für den heutigen grenzüberschreitenden Handel ausgelegt", sagt Marian Pufahl, ehemaliger CEO und Co-Founder von Synfioo. „Unsere Plattform vereint ein proprietäres Infrastrukturnetzwerk und Informationen von Frachtführern, um die umfassendsten Schienengüterverkehrsdaten für Europa zu liefern. Jetzt, als project44, werden wir die Datenharmonisierung zwischen den verschiedenen Schienennetzen weiter forcieren und unseren Kunden eine in dieser Tiefe nicht gekannte Visibilität anbieten."

project44 bietet weitere Funktionalitäten für den europäischen Schienengüterverkehr:

umfassende Sichtbarkeit aller Schienengüterverkehrsbewegungen in Europa

IoT-gestütztes Zug- und Waggon-Tracking in Kombination mit proprietären Daten und direkter Integration in alle europäischen Bahninfrastrukturnetze für feingranulare Visibilität

Sichtbarkeit von über 99 Prozent der europäischen Eisenbahnverkehre inklusive des Trackings von 90 Prozent der Eisenbahnwaggons, um die Sichtbarkeit jeder Kundensendung zu gewährleisten

intermodale End-to-End-Bahndaten in Kombination mit Algorithmen des maschinellen Lernens, die die präzisesten ETA-Prognosen für Bahnlieferungen und Kundenlieferzeiten bieten

Verbesserte Transport-Visibilität im Binnenschiffstransport

project44 erweitert im Rahmen dieser Übernahme auch seine Möglichkeiten zur Sichtbarkeit von Binnenschiffstransporten, um eine feingranulare, präzise Sicht auf wichtige Binnenwasserstraßenabschnitte in Europa zu geben. Die Kunden können somit von speziellen Data Science Verfahren in Kombination mit Echtzeit-Satellitenverfolgung profitieren, die den präzisesten Überblick der Situation auf den Binnenwasserstraßen ermöglichen.

Die wichtigsten Funktionen sind:

eine intelligente Asset-Matching-Technologie, die den Sichtbarkeitsbereich erweitert, indem sie Data Science Verfahren einsetzt, um einzelne Binnenschiffe in Echtzeit zu verfolgen, ohne dass herkömmliche Identifizierungsinformationen erforderlich sind

dynamische Routing-Modelle, die genaue ETA-Angaben sowie intermodale End-to-End-Bewegungen unter Einbeziehung von Binnenschifffahrtssegmenten bieten

hochentwickelte Wassertiefenmodelle und Datenquellen für die Binnenschifffahrt, die es den Frachtführern ermöglichen, die Ladekapazitäten zu bewerten, die Pünktlichkeit von Lieferungen zu maximieren und Verspätungen für nachgelagerte Verkehre und somit die Warenempfänger zu vermeiden

„Mit der Übernahme von Synfioo haben wir nicht nur den Umfang und die Tiefe unserer Visibility-Plattform erweitert, sondern auch unser schnell wachsendes internationales Team um europäische Tech-Talente und deren Know-how vergrößert. Wir beschäftigen nun über 400 Mitarbeiter in Europa.", so Renaud Houri, EVP International bei project44. „Verlader, Logistikdienstleister und Frachtführer sind nicht allein, wenn es darum geht, sich auf dem komplexen europäischen Markt zurechtzufinden. Die Plattform von project44 macht es einfacher als je zuvor, ETAs zu verbessern, Kosten zu reduzieren, termingerechte Lieferungen zu maximieren und Engpässe zu beseitigen. Vor allem aber wird dieses Maß an Visibilität mehr Unternehmen dabei helfen, nachhaltige, CO2-ärmere Schienen- und Binnenschifffahrt zu nutzen, die eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, dass Europa seine Klimaneutralitätsziele erreicht."

Was unsere Kunden sagen

„Wir begannen unsere Reise mit project44 im Jahr 2021, damit sie uns helfen, globale Visibilität für unsere Transporte zu liefern und die Genauigkeit unserer ETA-Prognosen zu verbessern. Diese Informationen sind für unser Kundenversprechen einer reaktionsschnellen Logistik unerlässlich", sagt Xavier Bour, Global Ground & Rail Leader bei CEVA Logistics. „Da der Schienentransport ein wichtiger Bestandteil unseres weltweiten Netzwerks und unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist, würde ein Mehr an Know-how und eine größere Abdeckung der Schiene CEVA und unseren Auftraggeber dabei unterstützen, unsere Ziele hier zu erreichen."

Über project44

project44 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lieferketten zum Funktionieren zu bringen. Als Bindeglied der Lieferkette betreibt project44 die weltweit vertrauenswürdigste End-to-End-Transparenzplattform, die jährlich mehr als 1 Milliarde Sendungen für über 1.000 führende Marken verfolgt, darunter Top-Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie, dem Einzelhandel, der Biowissenschaft, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Öl-, Chemie- und Gasindustrie. Mit project44 sorgen Verlader und Frachtführer auf der ganzen Welt für mehr Vorhersehbarkeit, Belastbarkeit und Nachhaltigkeit.

Als unbestrittener Marktführer wurde project44 zum Leader im Gartner Magic Quadrant, zur Nummer 1 im FreightWaves FreightTech 2021 und zum Customer's Choice im Gartner Peer Insights Voice of the Customer Report ernannt. project44 hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über ein vielfältiges Team, das sich auf 17 Niederlassungen weltweit verteilt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.project44.com.

