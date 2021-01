Projekt CRRC "China Bookshelf" zakladá čínske kultúrne knižnice v Austrálii

China Bookshelf vytvorí mini knižnice so zameraním na Čínu a čínsku kultúru po celom svete. Knihy budú zdieľané so zamestnancami CRRC a aj s verejnosťou mimo Číny. 275 kníh dodaných do Austrálie bude tentoraz umiestnených v salóniku pre zamestnancov CRRC Times Electric v Melbourne, ďalších 300 bude k dispozícii miestnym občanom z komunitnej knižnice.

Výber kníh v rámci projektu vydávajú poprední čínski vydavatelia a zahŕňajú širokú škálu čínskych kultúrnych prvkov, ako aj úvod do odvetvia čínskej železničnej dopravy. Miniknižnica umožní čitateľom komplexný prístup do starodávnej a modernej Číny a posilní silnejšie čínsko-austrálske väzby medzi ľuďmi s hlbším vzájomným porozumením.

"Spoločnosť CRRC je odhodlaná vytvárať rozmanitú a inkluzívnu firemnú kultúru. Naša kultúra je založená na étose otvorenej komunikácie," uviedol Liu Hualong, predseda predstavenstva CRRC.

Projekt China Bookshelf odráža snahu CRRC vytvoriť kultúru integrity a zodpovednosti a eliminovať kultúrne konflikty hľadaním spoločného základu a kultúrnej integrácie s miestnymi zamestnancami a obyvateľmi.

V roku 2018 spoločnosť začala celý rad medzi kultúrnych aktivít na podporu takýchto výmen v Austrálii, vrátane Dňa otvorených dverí v závode Morwell a sponzorstva miestnych basketbalových hier. CRRC skúma aj možnosti spolupráce s austrálskymi univerzitami v oblasti výroby, riadenia a vedeckého výskumu.

Aktívnou spoluprácou s miestnymi partnermi sa CRRC usiluje o spoločné budovanie komunity zdieľaných záujmov a harmonického rozvoja s miestnou samosprávou, podnikmi a komunitami.

O spoločnosti CRRC

CRRC (CRRC Corporation Limited) je jednou z najväčších svetových spoločností v oblasti železničnej prepravy s ročným obratom 229,01 miliardy RMB v roku 2019. Poskytovala produkty a služby pre viac ako 100 krajín a regiónov a zaviedla 15 medzinárodných výskumných a vývojových centier. CRRC zriadila miestne výrobné základne v USA, Austrálii, Južnej Afrike, Malajzii, Turecku a Indii, a v iných krajinách. Od roku 2019 sa spoločnosť CRRC umiestnila na 359. mieste v rebríčku Fortune Global 500 spoločností.

