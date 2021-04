Projekt Menarini Pills of Art Junior wystartował - obejmuje nagrania wideo tworzone przez młode pokolenie dla dzieci i nastolatków

Florencja, Włochy, 13 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -

Hasło przewodnie: „Zachęcenie młodego pokolenia do wypowiedzi na temat sztuki". Na fali sukcesu projektu Menarini Pills of Art, z 18 milionami wyświetleń na całym świecie, Menarini obecnie startuje z wersją „junior", w ramach której młodzi eksperci w dziedzinie sztuki odpowiadają na pytania i na nieoczekiwane kwestie, które mogą budzić ciekawość dzieci w zakresie wielkich dzieł włoskiego renesansu. Zabawny sposób postrzegania sztuki, który spodobałby się również samym wielkim mistrzom.

„Kim są osoby przedstawione na obrazie >>Wiosna<< i dlaczego tańczą w sadzie, a nie w sali balowej?" lub dlaczego „Głowa Meduzy" została namalowana na tarczy?" To tylko niektóre pytania postawione przez młodych bohaterów serii Pills of Art Junior, obecnie dostępnej w języku włoskim i angielskim na kanale YouTube grupy Menarini, której celem jest zwiększenie zainteresowania młodszych pokoleń ponadczasowymi arcydziełami sztuki. Te krótkie filmy przedstawiają anegdoty, informacje i mało znane ciekawostki na temat najsłynniejszych dzieł sztuki, głównie pochodzących z okresu włoskiego renesansu, oparte na prostych i bezpośrednich pytaniach zadawanych przez dzieci i nastolatków ekspertom, którzy są (niemal) równie młodzi.

„Głowa Meduzy" Caravaggia, „Wiosna" Botticellego i „Madonna della Seggiola" Rafaela są tematami pierwszych krótkich nagrań w ramach projektu Menarini Pills of Art Junior, dostępnych na nowym kanale działającym równolegle z kanałem Menarini Pills of Art, przy czym liczba tych nagrań wkrótce się zwiększy. Na projekt Menarini Pills of Art składają się krótkie filmy o długości nieznacznie przekraczającej jedną minutę, które zyskały ogromną popularność, przejawiającą się 18 milionami wyświetleń treści w ośmiu rożnych językach (włoskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, tureckim i chińskim), generując zainteresowanie ogromnej rzeszy widzów i przybliżając im świat sztuki.

„Świat sztuki składa się z kolorów, historii i fascynujących postaci, które, jeśli zostaną opatrzone bardziej >>tradycyjnymi<< objaśnieniami opartymi na mniej popularnej terminologii i specjalistycznym języku, mogą wydawać się nudne, w szczególności dla dzieci - komentują Lucia i Alberto Giovanni Aleotti, udziałowcy i członkowie Zarządu Menarini. - Realizując projekt Menarini Pills of Art chcieliśmy zobaczyć sztukę oczami dzieci i nastolatków, z tym samym poczuciem ciekawości, jak gdyby wyruszyli w podróż zmierzającą do odkrycia innego świata sztuki, bogatego w kolory i rożnego rodzaju odcienie, pełnego legend i zabawy, umożliwiając nam, dorosłym, dostrzeganie detali, które przestaliśmy widzieć już dawno temu".

Projekt Menarini Pills of Art Junior stanowi tylko jeden etap w długiej podróży, która rozpoczęła się ponad 60 lat temu pierwszą edycją monografii Menarini poświęconych sztuce, które są wydawane do dzisiaj. Od tamtego momentu, podróż ta jest kontynuowana poprzez publikację krótkich nagrań, co potwierdza po raz kolejny długoletnie upodobanie Menarini do włoskiej sztuki.

Oglądaj nagrania Menarini Pills of Art Junior na stronie: https://bit.ly/3wESgYT i nagrania Menarini Pills of Art na stronie: https://bit.ly/3mITs9b .

