Projekt PEACE Cable vstupuje do fázy výroby kabeláže a elektroinštalačného materiálu

SUZHOU, Čína, 29. októbra 2018 /PRNewswire/ -- PEACE Cable International Network Co., Ltd, dcérska spoločnosť firmy HENGTONG, dnes s potešením oznamuje spolu s firmou Huawei Marine Networks Co. Ltd, že projekt PEACE Cable sa dostal do fázy výroby kabeláže a elektroinštalačného materiálu. Systém s názvom PEACE Cable má dĺžku 12 000 km, bude spájať Áziu, Afriku a Európu a v prevádzke bude od prvého štvrťroku 2020.