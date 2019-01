Projekt solární elektrárny společnosti Risen Energy v Kazachstánu o výkonu 40 MW byl propojen s rozvodnou sítí

Očekává se, že zařízení podpoří v této středoasijské zemi růst čisté energie

NING-PO, Čína, 31. ledna 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Risen Energy Co., Ltd. v nedávné době oznámila, že projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 40 MW v Kazachstánu byl formálně propojen s rozvodnou sítí. Pro první soukromý podnik investující do výstavby fotovoltaických elektráren v Kazachstánu je realizace projektu významným mezníkem v globální strategii tohoto výrobce solárních panelů.