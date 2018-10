Projekt společnosti PEACE Cable vstoupil do fáze výroby kabeláže a materiálů

SU-ČOU, Čína, 29. října 2018 /PRNewswire/ -- PEACE Cable International Network Co., Ltd, dceřiná společnost společnosti HENGTONG, dnes s potěšením oznamuje, že ve spolupráci se společností Huawei Marine Networks Co. Ltd vstoupil projekt PEACE Cable do fáze výroby kabelů a materiálů. Systém společnosti PEACE Cable o délce 12 000 km propojí Asii, Afriku a Evropu a bude připraven k provozu v prvním čtvrtletí roku 2020.