Projekt TECH4ALL DigiTruck zdobywa nagrodę GLOMO GSMA za szczególny wkład telefonii komórkowej w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Projekt DigiTruck, zainicjowany we współpracy z kenijskim operatorem Safaricom, kenijskim Ministerstwem Teleinformatyki, organizacją Computer for Schools Kenya, GSMA i międzynarodową organizacją pozarządową Close the Gap, należy do obszaru edukacji - Tech4Education - inicjatywy Huawei na rzecz włączenia cyfrowego TECH4ALL. Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, TECH4ALL ma na celu zapewnienie, że nikt nie pozostanie w tyle w cyfrowym świecie poprzez rozwój umiejętności, aplikacji i technologii w dziedzinie edukacji, środowiska, zdrowia i rozwoju.

Projekt DigiTruck został uruchomiony w 2019 r. w celu promowania włączenia cyfrowego w odległych i wiejskich społecznościach w Kenii. Pojazd DigiTruck, zaadaptowany z używanego kontenera transportowego, jest mobilną klasą, która zapewnia szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych dla osób i społeczności, które najbardziej ich potrzebują. Mieści 20 stanowisk pracy i jest wyposażony w komputery, tablety, smartfony oraz łącze internetowe za pośrednictwem rozwiązania stałego dostępu bezprzewodowego Huawei - z pełnym zasilaniem słonecznym, tak aby ci, którzy nie mają dostępu do prądu, również mogli z niego korzystać.

Od momentu wprowadzenia na rynek ponad 2300 studentów odbyło 80 tys. godzin szkoleń w 19 okręgach Kenii. Każdy 40-godzinny kurs obejmuje podstawowe umiejętności informatyczne, w tym korzystanie ze smartfonów, internetu, poczty elektronicznej i oprogramowania biurowego. Oprócz wskazówek dotyczących zarządzania e-odpadami szkolenie obejmuje również szereg niezbędnych umiejętności miękkich, takich jak sporządzanie dokumentów biznesowych, szukanie pracy w internecie i zakładanie firmy internetowej.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ; zapewniamy łączność, innowacyjne rozwiązania i umiejętności informatyczne, które wzmacniają pozycję naszych klientów w cyfrowym świecie. Ta wygrana to niezwykłe uznanie dla naszych wysiłków, które wspólnie z Huawei i pozostałymi partnerami wkładamy w cyfrowe łączenie naszych użytkowników" - powiedział Peter Ndegwa, dyrektor generalny Safaricom.

Program w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 4: zapewnienie integracyjnej i wyrównanej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Inicjatywy takie jak DigiTruck mogą pomóc w osiągnięciu pozostałych Celów, w tym likwidacji ubóstwa i wprowadzenia równości płci. Poprawa umiejętności cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla poprawy perspektyw zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i wzmocnienia pozycji społeczności o niskich dochodach za pomocą internetowych modeli biznesowych - umiejętności, które z kolei mogą pomóc w wydobyciu ludzi z ubóstwa. W większości programów dąży się do równego udziału kobiet i mężczyzn, jednak dostępne są również kursy specjalnie dla dziewcząt i kobiet, dla których brak umiejętności cyfrowych jest zazwyczaj bardziej dotkliwy. W 2021 r. we współpracy z Women in Technology Huawei DigiTruck przeprowadził szkolenie dla 55 kobiet w odległym podokręgu Garbatulla.

Dla wielu stażystów szkolenie stanowi pierwsze doświadczenie z technologią informatyczną, stanowiąc klucz do odblokowania możliwości, o których istnieniu wcześniej nie wiedzieli lub które wydawały im się nieosiągalne.

„Program DigiTruck, który Close the Gap opracował wspólnie z Huawei, wykracza poza ramy, czyniąc z wyzwania szansę - oświadczył Olivier Vanden, założyciel i dyrektor generalny Close the Gap. - Odległe i pozbawione sieci miejscowości można w pełni przekształcić w miejsca cyfrowe, aby wygenerować więcej integracji i samodzielności dla młodych ludzi i wzmocnić potencjał społeczeństw".

Oprócz Kenii DigiTruck jest wdrażany w kolejnych krajach na całym świecie, przyczyniając się do poprawy umiejętności cyfrowych i niwelując przepaść informatyczną.

To już drugi rok z rzędu, kiedy Huawei zdobywa nagrodę GLOMO za wybitny wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - w 2021 roku Rainforest Connection i Huawei otrzymały nagrodę za projekt TECH4ALL Nature Guardian, który wykorzystuje technologię akustyki sieciowej do ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów przed zagrożeniami takimi jak nielegalny wyrąb i kłusownictwo.

Nagrody GLOMO, których gospodarzem jest GSMA, wyróżniają innowacyjny i wybitny wkład organizacji, zmieniających sposób, w jaki ludzie, społeczności i firmy współdziałają i rozwijają się w świecie opartym na technologii cyfrowej. Nagrody GLOMO są przyznawane co roku na targach MWC22 w Barcelonie.

