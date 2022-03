Projekt TECH4ALL DigiTruck získal cenu GSMA GLOMO za výnimočný prínos pre mobilné zariadenia pre ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Projekt DigiTruck, ktorý bol spustený v spolupráci s kenským operátorom Safaricom, kenským ministerstvom IKT, neziskovou mimovlásnou organizáciou Computer for Schools Kenya, GSMA a medzinárodnou mimovládnou organizáciou Close the Gap, patrí do oblasti vzdelávania – Tech4Education – iniciatívy digitálnej inklúzie TECH4ALL spoločnosti Huawei. V súlade s cieľmi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa TECH4ALL snaží zabezpečiť, aby rozvíjaním zručností, aplikácií a technológií v oblastiach vzdelávania, životného prostredia, zdravia a rozvoja nikto v digitálnom svete nezaostával.