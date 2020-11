Projet à l'Université des Sciences appliquées de St. Pölten : faciliter le travail des contrôleurs aériens

- La vue 3D dans la gestion du trafic aérien pour des vols plus rapides et plus sûrs

ST. PÖLTEN, Autriche, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Grâce à la réorganisation des itinéraires de vol et à la gestion du trafic aérien européen, il est possible d'effectuer davantage de vols dans le dense espace aérien et d'accroître la sécurité. Le projet de recherche autrichien "VAST - Virtual Airspace and Tower" a développé et testé un prototype avec de nouvelles techniques de visualisation visuelle et acoustique pour le contrôle du trafic aérien, afin de faciliter le travail des contrôleurs aériens et de contribuer au progrès technologique dans le secteur européen de l'aviation.

Le prototype fonctionnel et interactif qui a été développé au cours du projet a comparé une visualisation 2D et 3D de l'espace aérien en combinaison avec des signaux acoustiques. L'objectif était de déterminer l'impact des visualisations sur la vue d'ensemble de la situation, la charge de travail et les performances des contrôleurs aériens, et de trouver quelles formes de visualisation sont les plus utiles à leur travail.

« Dans un scénario prédéfini, la nouvelle visualisation 3D a donné des résultats au moins aussi bons, voire meilleurs, que la visualisation bidimensionnelle en ce qui concerne les critères examinés. Les sujets du test ont signalé une amélioration de la vue d'ensemble de la situation et ont perçu la charge de travail comme étant moindre », a expliqué Gernot Rottermanner, chercheur à l'Institut des médias/technologies créatives de l'Université des Sciences appliquées de St. Pölten.

Des informations importantes telles que l'altitude du vol ne sont actuellement affichées que sous forme de texte sur l'écran radar. Afin de garder une vue d'ensemble de la situation, les contrôleurs aériens doivent combiner eux-mêmes les informations affichées à l'écran. Il en résulte une charge cognitive très élevée et il est difficile de faire le point sur tout en même temps. Le fait que les données de position de l'avion doivent être mises à jour toutes les une à quatre secondes rend la situation encore plus difficile.

Espace aérien virtuel en 3D

En partenariat avec des chercheurs de Fraunhofer Austria Research GmbH, de la société Frequentis AG Wien, de la recherche aérospatiale de l'université de Salzbourg et de ses collègues de l'université des sciences appliquées de St. Pölten, Gernot Rottermanner a développé de nouvelles procédures de visualisation de l'espace aérien qui font appel à des techniques et concepts de visualisation de pointe (informatique visuelle) et à des composants acoustiques. Le trafic aérien peut ainsi être visualisé dans un espace virtuel pour aider les contrôleurs aériens à avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, plus facilement qu'avec la technologie utilisée jusqu'à présent.

Plus d'efficacité et de sécurité

Le projet est réalisé dans le cadre du plan directeur du programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR), dont les objectifs pour l'espace aérien européen sont notamment de doubler le trafic aérien, de réduire les retards de 30 % et de multiplier la sécurité par quatre. SESAR est une initiative lancée par la Commission européenne et EUROCONTROL pour faciliter, harmoniser et synchroniser les services dans le cadre de la gestion du trafic aérien européen.

« À l'avenir, les avions devraient se déplacer le long d'une ligne parabolique parfaite de A à B au lieu de se déplacer dans des couloirs comme c'était le cas jusqu'à présent, les routes de vol des différents avions devant être constamment modifiées en fonction des circonstances du vol. Ainsi, un plus grand nombre d'avions pourraient voler dans l'espace aérien, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, cela augmenterait également les demandes de contrôle du trafic aérien », explique M. Rottermanner.

Le projet VAST a développé une technique qui soutient les avancées technologiques dans le secteur européen de l'aviation en adaptant les trajectoires dites "4D".

Projet VAST - Espace aérien virtuel et tour

Le projet a été financé par le ministère fédéral autrichien de l'action pour le climat, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la technologie.

https://research.fhstp.ac.at/projekte/vast-virtual-airspace-and-tower

Mag. Mark Hammer

Tél. : +43 (0) 2742 313 228 - 269

Mobile : +43 (0) 676 847 228 269

Fax : +43 (0) 2742 313 228 - 219

Courriel : [email protected]

Site : https://www.fhstp.ac.at/en

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1197815/St_Polten_University_Logo.jpg

SOURCE St. Polten University of Applied Sciences