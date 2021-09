Projetando o Futuro Digital na Porsche com os executivos Mattias Ulbrich e Dr. Oliver Seifert no Top Highlight do 2021 Global SAFe® Summit

Com foco em tornar seus carros esportivos um elemento central do estilo de vida de seus compradores por meio de digitalização, conectividade e eletromobilidade, eles analisarão como a Porsche está se movimentando em alta velocidade para atender às crescentes necessidades dos seus clientes, como está alavancando SAFe e como os mundos da engenharia de veículos e TI se uniram para reimaginar o carro esportivo do futuro.

A história da Porsche continua mais tarde no programa com Jan Burchhardt, diretor de transformação digital, e Alena Keck, gerente sênior e coach empresarial lean-agile. Burchhardt e Keck apresentarão o tema "Impulsionados por sonhos: a jornada da transformação lean-agile da Porsche", em que descreverão a organização de produtos digitais da Porsche, compartilharão fatores críticos de sucesso e explicarão por que a pulsação de transformação "Porsche Takt" é essencial para sua jornada.

O evento de dois dias, a ser realizado on-line, de 27 de setembro a 1º de outubro de 2021, em três fusos horários, representa a maior convergência mundial de profissionais de SAFe e de líderes de referência do setor dedicados à aceleração da transformação digital e à concorrência em um mercado em rápida evolução.

As inscrições incluem acesso ao evento ao vivo e 60 dias de acesso sob demanda. Os detalhes e a agenda completa podem ser acessados em global.safesummit.com.

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora da SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade de negócios. Por meio de aprendizado e certificação, uma rede global de parceiros e uma comunidade crescente de mais de 800 mil profissionais treinados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar agilidade em sua cultura para que possam rapidamente identificar e agregar valor do cliente, capitalizar oportunidades emergentes e melhorar os resultados dos negócios. Saiba mais em scaledagile.com.

