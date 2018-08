Projeto "Cuidando do seu coração" tem apoio da HMD Brasil

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Será lançado no próximo domingo (2 de setembro), no Parque do Carmo, em São Paulo (SP), o "Better Hearts Better Cities" – "Cuidando do seu coração", projeto que segue as metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de reduzir em 25% as mortes por doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, até 2025. A capital paulista é a primeira cidade da América Latina a receber a iniciativa que terá como destaque a realização de várias atividades gratuitas.

Durante o evento, serão oferecidos, dentre os vários serviços, testes de medição de glicemia, aferição de pressão arterial, orientação nutricional, vacinação contra febre amarela, teste rápido de HIV/AIDS. "A HMD mantém seu compromisso social apoiando serviços gratuitos de saúde para a população em geral", afirma Francisco Reis, Consultor da HMD Brasil.

Além disso, o projeto, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo (SP), em parceria com várias outras entidades, contará com outras tendas de serviços na área da saúde, além de atividades físicas, shows de fanfarras, bateria de escola de samba e a participação do preparador físico Márcio Atalla.

Sobre a HMD Brasil

A HMD BioMedical é uma empresa fabricante especializada no desenvolvimento de novas tecnologias, em especial para o controle do diabetes. Em 2015, a HMD Brasil (representante da HMD BioMedical no Brasil) assinou uma Parceria Público-Privada (PPP) com a IQUEGO (Indústria Química do Estado de Goiás) para a fabricação local de glicosímetros e tiras reagentes. A HMD Brasil assessora a comercialização dos produtos GLUCOLEADER™ os quais são aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, European Medicines Agency (EMA), na Europa, e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no Brasil. Milhões de pessoas em mais de 30 países já utilizam esses produtos.

Serviço



Better Hearts Better Cities – Cuidando do seu coração



Data: 2 de Setembro de 2018,



Horário: das 8h às 14h



Local: Parque do Carmo



Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951(Itaquera) - São Paulo

