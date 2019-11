Projeto VIRKING inova e conquista espaço no cenário da música eletrônica

O projeto Virking vem agradando o grande público e chamando a atenção de nomes de peso do cenário da música eletrônica no Brasil. Neste ano, o DJ lançou a track "Easy Come Easy Go", em parceria com NUZB.

Além de produzir um som de qualidade, o Virking se diferencia por se engajar em causas sociais. O projeto musical destina boa parte dos lucros para obras voltadas ao amparo de crianças carentes no Brasil.

O Virking já recebeu convite de grandes festivais do Brasil e do exterior, inclusive para a próxima edição da EURO, famosa festa de música eletrônica que terá a participação do DJ em sua próxima edição.

Sua presença está confirmada na edição deste ano de um dos maiores e mais tradicionais festivais de música do país, o Caldas Country, previsto para acontecer neste mês de novembro.

