Projetos de bem-estar público impulsionam revitalização rural em Chongqing

Entre as dez primeiras da China

Nos últimos anos, o entusiasmo generalizado de Chongqing pelo bem-estar público tem sido evidente para todos. De acordo com os big data da plataforma de bem-estar público da Tencent, Chongqing ficou entre as dez primeiras do país por cinco anos consecutivos em termos do número de doações e doadores.

Conforme uma coletiva de imprensa em 21 de abril, a ação de bem-estar público de 2022 "Revitalização Rural • Sessão de Chongqing" será realizada de 27 a 29 de abril. A Tencent Foundation doará 50 milhões de yuans (aproximadamente USD 7,62 milhões) a todos os projetos de bem-estar público em andamento na ação.

De acordo com Xu Haibo, membro do grupo do partido e vice-diretor do Departamento Municipal de Revitalização Rural de Chongqing, até o momento, 94 instituições de caridade, organizações sociais e organizações de serviços voluntários da cidade planejaram quase 300 projetos em sete áreas, como assistência na indústria, educação e talentos, bem como revitalização ecológica.

A tecnologia melhora a subsistência das pessoas

Essa ação é a primeira ação especial regional de revitalização rural do país apoiada pela Tencent Foundation. É uma ação de bem-estar público criada especialmente para Chongqing e direcionada principalmente a projetos de revitalização rural de Chongqing.

Essa ação terá um papel crucial na implementação abrangente da estratégia de revitalização rural de Chongqing, na revitalização rural da indústria, talentos, cultura, proteção ecológica e organizações, bem como no desenvolvimento integrado de áreas urbanas e rurais.

Além disso, a ação abriu um canal on-line para arrecadação de fundos. De 27 a 29 de abril, as pessoas poderão fazer doações para seus projetos de bem-estar público favoritos por meio do mini-programa WeChat "Tencent Charity".

Durante a ação, todos os dias a partir das 10h, cada doação de um yuan ou mais para o projeto de bem-estar público terá a oportunidade de receber da Tencent Foundation uma quantia aleatória da doação correspondente. Isso significa que, para cada doação superior a um yuan, a Tencent Foundation fará uma doação aleatória.

FONTE iChongqing

