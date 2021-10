ProLogium Technology obtient 326 millions de dollars américains pour accroître sa capacité de production de batteries pour véhicules électriques

TAIPEI, 30 octobre 2021 /PRNewswire/ -- ProLogium Technology, leader mondial dans le domaine des batteries à l'état solide (SSB), a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de 326 millions de dollars américains.

L'investissement renforcera et accélérera les efforts que ProLogium consacre pour fournir aux équipementiers des batteries pour véhicules électriques (VE) hautement performantes, sûres et abordables et stimulera la fourniture de solutions SSB pour les partenaires stratégiques de ProLogium dans le domaine des VE à l'échelle internationale.

Le fonds géré par dGav Capital, New Epoch Capital LP, le fonds géré par Primavera, Carna Investments Holding Limited, et le fonds géré par SBCVC, SBCVC Navitas Limited, ont tous participé à ce tour de table. Les fonds levés seront investis dans le développement d'installations de production de masse pour les batteries à l'état solide de ProLogium et dans la mise en œuvre des plans d'expansion des usines mondiales de la société. Les fonds seront déployés pour accroître la capacité de production en Asie, en Europe et aux États-Unis entre 2023 et 2025, afin de répondre à la demande locale des principaux équipementiers en batteries de haute qualité pour les VE. Cela permettra d'accélérer la fourniture de solutions SSB aux partenaires stratégiques de ProLogium dans le domaine des VE.

Vincent Yang, fondateur et PDG de ProLogium, a déclaré : « Nous remercions nos actionnaires existants dGav Capital et SBCVC pour leur investissement continu, et notre tout dernier investisseur Primavera Capital pour leur soutien qui nous permettra de solidifier notre avance sur le marché mondial de la production en masse et de la commercialisation de batteries à l'état solide. La batterie est le cœur d'un VE et seules les batteries à l'état solide de ProLogium peuvent garantir une sécurité et des performances optimales. En travaillant avec les principaux équipementiers du monde entier, nous allons accélérer la mise sur le marché des VE alimentés par des batteries à l'état solide en 2 ou 3 ans. »

Depuis plus de 15 ans, ProLogium Technology donne la priorité à la durabilité de pointe dans l'innovation et la conception de ses produits. Ses procédés de fabrication brevetés consomment environ un huitième de l'énergie nécessaire pour produire une batterie à l'état solide au sulfure ordinaire. Les électrolytes solides utilisés par la société sont 100 % recyclables et peuvent-être réutilisés pour créer de nouvelles batterie. Alors que ProLogium Technology devient la première entreprise à produire en masse des batteries solides au lithium-métal à l'échelle internationale, l'expansion de la capacité de son usine intelligente sera la prochaine étape pour assurer une croissance durable à long terme tout en répondant à l'explosion de la demande du marché pour la technologie de batterie recyclable haute performance et à faible coût de ProLogium.

Alejandro Agag, un investisseur du fonds géré par dGav Capital, New Epoch Capital LP, a déclaré : « Trouver la prochaine technologie de batterie sera une percée industrielle capable de changer le monde, tout comme le semi-conducteur en silicium. L'état solide apportera ce changement et ProLogium sera à l'avant-garde de cette incroyable révolution. » Agag est également le fondateur et président de Formula E et le fondateur et PDG d'Extreme E.

Fred Hu, président de Primavera Capital, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir investi dans le récent tour de financement de ProLogium et de voir la société se développer. La neutralité carbone est au cœur de la stratégie d'investissement à long terme de Primavera Capital et la batterie à l'état solide est un élément clé de ces plans. Avec une meilleure sécurité et une densité d'énergie plus élevée, les batteries à l'état solide pourraient être un moteur clé pour la transition de l'industrie des VE et la commercialisation à grande échelle. ProLogium est un innovateur industriel doté de technologies de pointe et d'une équipe de direction très expérimentée. L'avenir de la mobilité se caractérisera par le zéro émission nette ; il sera également plus intelligent et plus sûr. Nous sommes impatients de travailler avec ProLogium pour concrétiser cette vision et relever les défis du changement climatique mondial. »

À propos de ProLogium

ProLogium Technology (PLG) est un leader mondial dans le domaine des technologies de batteries performantes, sûres et abordables pour les applications automobiles, grand public et industrielles. Fondée il y a 15 ans à Taïwan, ProLogium est la première entreprise au monde à avoir développé, produit en masse et commercialisé avec succès la batterie solide au lithium-métal (SSB), un composant essentiel de la transition énergétique mondiale vers le zéro émission nette.

Pour plus d'informations sur ProLogium, rendez-vous sur le site Web de l'entreprise : https://prologium.com/

SOURCE ProLogium