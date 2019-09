Prometric anuncia Roy Simrell como novo presidente-executivo

O histórico comprovado de Simrell em desenvolvimento de informações de missão crítica e empreendimentos orientados por software irá ajudar a Prometric a continuar fornecendo os melhores serviços de sua classe e a oferecer maior valor a seus clientes.

BALTIMORE, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Prometric LLC ("Prometric"), líder mundial em desenvolvimento de testes, fornecimento de testes e serviços de dados, anunciou hoje que Roy Simrell ingressou na empresa para ocupar o cargo de presidente e presidente-executivo. Simrell, que substitui Charlie Kernan como presidente-executivo da Prometric, também irá integrar o conselho de administração.

Simrell tem mais de duas décadas de experiência na liderança de empresas de serviços habilitados por dados e tecnologia, abarcando vários setores. "O histórico comprovado de Roy de desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços com valor agregado, apoiado por seu foco no desenvolvimento de equipes de alto desempenho e forte cultura, será fundamental, em um momento em que entramos na próxima fase de crescimento da Prometric. Estou ansioso para trabalhar com Roy, assim que ele assumir seu novo cargo de presidente-executivo", disse o presidente não executivo do conselho da Prometric, Euan Menzies. "As muitas contribuições de Charlie à Prometric nas últimas duas décadas e particularmente sua liderança no momento que a empresa se tornou um empreendimento inteiramente independente, orientado para o mercado, nos últimos 24 meses, posicionou a Prometric para sua próxima fase de crescimento". Kernan continuará a trabalhar com a Prometric como consultor até o primeiro trimestre de 2020.

"Estou muito satisfeito por ingressar na equipe da Prometric", disse Roy Simrell. "Por mais de 25 anos, a Prometric conquistou a reputação de ser a provedora mais confiável de suporte e serviços operacionais de alta qualidade a importantes associações profissionais, empresas e outras organizações de comprovação de credenciais, que concedem certificação profissional ou licenças para emprego e promoção em uma grande variedade de setores. Estou satisfeito por poder liderar a equipe de Prometric, conforme nos focamos em prestar os serviços mais confiáveis do setor e desenvolver novos produtos e serviços, para fornecer valor ainda maior a nossos clientes".

Sobre a Prometric

A Prometric possibilita que patrocinadores de testes em todo o mundo promovam seus programas de credenciamento por meio de soluções de desenvolvimento e disponibilização de testes que definem o padrão em qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para assessorar, desenvolver, gerenciar e disponibilizar programas em um ambiente integrado, habilitado por tecnologia, em toda a rede de testes mais segura do mundo, em mais de 180 países, ou através dos convenientes serviços de testes on-line. Para obter mais informações, visite www.prometric.com ou siga-nos no Twitter em @PrometricGlobal e em www.linkedin.com/company/prometric /.

Contato com a mídia:

Tom Warren

Prometric

443.455.8652

tom.warren@prometric.com

FONTE Prometric LLC

