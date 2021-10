Promob Software Solutions, die Tochtergesellschaft des Unternehmens 2020 kündigt die Akquisition von Focco Management Solutions an

Führende Software Marken für Innendesign, Möbelherstellung und Unternehmensführung schließen sich zusammen, um die Marktpräsenz im Möbelsektor zu verstärken.

WESTFORD, MA, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Tochtergesellschaft von 2020, nämlich Promob Software Solutions kündigt die geplante Übernahme von Focco Management Solutions an. Der Zusammenschluss dieser beiden führenden Unternehmen im Bereich der Software-Entwicklung für die Möbelindustrie wird das Angebot an innovativen Lösungen für ihre Kunden steigern und eine stärkende Wirkung auf die Möbelindustrie Lateinamerikas haben. Promob und Focco werden durch diesen Zusammenschluss in das Unternehmen 2020 integriert; 2020 ist ein führendes Unternehmen für Software-Anwendungen und Unternehmenslösungen in den Bereichen Innendesign, Raumplanung und Möbelherstellung. Der umgebildete Konzern wird sich auf die Entwicklung der weltweit modernsten Technologien im Bereich der Möbelindustrie spezialisieren. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Der Zusammenschluss zwischen Promob und Focco stellt im Bereich der Produktentwicklung einen wesentlichen Fortschritt dar, wodurch die Industrie an Wert gewinnen wird. Der Schritt zeigt auch, dass Verwaltungstools, kombiniert mit Design- und Fertigungslösungen, das Interesse von Möbelfirmen, die sich auf die Industrie 4.0 vorbereiten, geweckt hat; sie nutzen Echtzeit-Informationen für eine effizientere Verwaltung der gesamten Fertigungskette. Viele Kunden beider Unternehmen, die unterschiedlichste Lösungen verwenden, werden von einer optimalen Kombination der Technologien und Verfahren profitieren.

„Der Zusammenschluss von Promob und Focco wird für die Geschäftstätigkeit unserer Kunden in Lateinamerika mehr Beständigkeit bringen. Mark Stoever, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von 2020 erklärt: „Durch die Kombination unserer Produkt-Portfolios, unserer Technologien und Talente werden wir unsere Strategie, die Märkte mit innovativen Lösungen zu versorgen, fortsetzen und ausbauen können.

Vanderlei Buffon, Generaldirektor von Promob Software Solutions fügte hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass die Kombination aus Kreativität & Wissen unserer Teams von größtem Nutzen für unsere Kunden sein wird. Focco ist nun in die Management-Strategie von Promob eingebunden. Sein Portfolio umfasste bereits ERP und Produkte zur Verwaltung von Kaufhäusern; nach der Zusammenlegung der Lösungen und Teams beider Marken vervollständigt sich das Angebot weiter. Ich freue mich, Focco in den Familien Promob und 2020 begrüßen zu dürfen."

„Focco war immer schon ein Visionär; wir sind sehr stolz auf unsere bisherigen Erfolge und begeistert, nun Teil eines weltweit tätigen Unternehmens zu sein. Evandro Ballico, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Focco Management Solutions erklärt: „Wir haben hart an der Entwicklung von Technologien gearbeitet, durch die der Markt an Wert gewinnt; dieses Ziel wollen wir zusammen mit unserem neuen Team weiterverfolgen."

Über 2020

2020 unterstützt professionelle Designer, Einzelhändler und Hersteller im Bereich Innendesign und die Möbelindustrie bei der Ideensuche, der Förderung von Innovation und bei der Optimierung der Verfahren. Die Firma 2020 wurde 1987 gegründet; ihr Firmensitz befindet sich in Westford, MA, USA; Das Unternehmen 2020 beschäftigt mehr als 1 000 Mitarbeiter und ist in 9 Ländern tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.2020spaces.com

Über Promob

Promob Software Solutions ist das führende Unternehmen für Software-Entwicklung in Lateinamerika. Die Marke Promob ist der Maßstab im Bereich der virtuellen Räume; ihre Produkte werden kontinuierlich verbessert, um Anbieter und Trends auf den neuesten Stand zu bringen.

Software von Promob für die Bereiche Design, Fertigung und Management steigert die Effizienz der Verbindung zwischen Nutzer, Technologie und Markt; damit gewinnt die Arbeit der Hersteller, Einzelhändler, Möbelschreiner, Architekten und Innendesigner an Mehrwert und Wettbewerb.



Das Unternehmen verfügt über mehr als 380 Arbeitnehmer und unterstützt seine Kunden durch sein operatives Geschäft, qualifizierte Handelsvertreter und Vertriebsmitarbeiter in ganz Lateinamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.promob.com

Über Focco

Focco ist ein Unternehmen, das den Markt seit mehr als dreißig Jahren mit den besten Management-Lösungen versorgt; es ist auf nationaler Ebene und in 9 weiteren Ländern tätig. Es verfügt über mehr als 2000 Kunden und ist eine Referenz auf den folgenden Märkten: Metallmechanik, Vertrieb, Schleifmaschinen, Getränke und Möbelindustrie. Es bietet Lösungen für Management-Systeme im Bereich der Möbelfertigung und für den Möbelverkauf an. Es verfügt über das erforderliche Know-How, um Kunden mit Management-Lösungen zu versorgen, die weit über ERP-Systeme hinausreichen. Die Entwicklung neuer Erfahrungen für seine Kunden und Mitarbeiter steht im Mittelpunkt des Strebens von Focco. Das Hauptziel von Focco ist es, Kunden mit den richtigen Tools auszustatten, sodass sie jede Herausforderung annehmen können und dabei nicht nur durch Technologie, sondern auch von Menschen unterstützt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.focco.com/br

