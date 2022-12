Promontory Therapeutics présente des données sur l'innocuité et l'efficacité du PT-112 en association avec l'inhibition du PD-L1 dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé à l'ESMO I-O 2022

Les données suggèrent que l'association PT-112 et PD-L1 est bien tolérée et présente des avantages cliniques significatifs chez les patients prétraités sans marqueurs prédictifs connus de la réponse à l'immunothérapie

NEW YORK, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Promontory Therapeutics Inc. , une société pharmaceutique en phase clinique qui fait progresser les immunothérapies à petites molécules dans le domaine de l'oncologie, a présenté aujourd'hui des données cliniques de phase 2a sur l'innocuité et l'efficacité de son principal candidat thérapeutique, le PT-112, en association avec l'inhibition du PD-L1, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé, lors du congrès 2022 de la Société européenne d'immuno-oncologie médicale (ESMO I-O).

L'affiche intitulée « Une étude de phase 2a du nouvel inducteur de mort cellulaire immunogène (MCI) PT-112 plus avelumab chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé » a démontré que l'association PT-112 et avelumab est bien tolérée avec un profil de sécurité gérable, et a montré des avantages cliniques significatifs chez des patients sans marqueurs prédictifs connus de réponse à l'immunothérapie. Sur la base de l'activité clinique observée, les résultats de l'étude soutiennent la poursuite de l'évaluation des combinaisons du PT-112 avec des agents immuno-oncologiques et l'évaluation des effets immunologiques du PT-112 chez les patients.

« Ces données nous démontrent l'efficacité de l'utilisation de l'inducteur de mort cellulaire immunogène PT-112 en combinaison avec l'inhibition des points de contrôle immunitaires chez les patients atteints de NSCLC, et soutiennent les opportunités futures de faire bénéficier de nos combinaisons d'immunothérapie prévues aux patients atteints de cancer », a déclaré Matthew Price, cofondateur et directeur des opérations de Promontory Therapeutics. « Ces résultats sont encourageants, tout comme ceux de la corrélation immunitaire. Alors que le domaine des petites molécules immunogènes continue d'évoluer, nous sommes heureux de continuer à démontrer les effets du PT-112 sur la MCI chez les patients humains. Les études cliniques et non cliniques que nous avons publiées jusqu'à présent ont montré le potentiel de cette approche. »

Les 18 patients inscrits à l'étude ont été traités avec 360 mg/m² de PT-112 les jours 1, 8 et 15, et avec 800 mg d'avelumab les jours 1 et 15 d'un cycle de 28 jours. Les patients éligibles n'ont pas reçu plus de 4 lignes de traitement antérieures et devaient présenter une maladie progressive et avoir reçu un traitement antérieur par anti-PD-1/PD-L1 et platine. Voici quelques résultats de l'étude :

Les effets indésirables liés au traitement les plus fréquents étaient l'anémie (50 %), la fatigue (50 %), la thrombocytopénie (44 %), les nausées (44 %) et l'anorexie (44 %).

Aucun effets indésirables de grade 4-5 du PT-112 n'a été signalé.

Sur les 15 patients évaluables sur le plan de l'efficacité, six patients (40 %) présentaient une stabilisation ou une amélioration de la maladie selon les critères iRECIST.

Deux cas d'amélioration radiographique et clinique ont été notés :

Un patient a obtenu une réponse partielle non confirmée lors du premier suivi par imagerie, avec une documentation d'une diminution de 70 % des lésions cibles, suivie d'une réponse complète des lésions cibles et non cibles, ainsi qu'un soulagement des symptômes pulmonaires. Après la progression, les images TEP ont montré que la maladie du patient est restée bien contrôlée pendant environ 7 mois supplémentaires sans traitement ultérieur, ce qui suggère un bénéfice clinique prolongé lié au système immunitaire.



Un patient a obtenu une réponse métabolique TEP-FDG, a montré une augmentation de la fraction de cellules T sous traitement et est resté stable avec une survie sans progression de 7,3 mois.

Basé sur des modèles précliniques, le PT-112 est une petite molécule immunogène qui induit la MCI, recrute des cellules effectrices immunitaires dans le microenvironnement tumoral et agit en synergie avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

À propos du PT-112

Le PT-112 est la première petite molécule conjuguée au pyrophosphate en oncologie. Il possède un mécanisme d'action pléiotropique unique qui favorise la mort cellulaire immunogène (MCI), par la libération de motifs moléculaires associés aux dégâts (DAMP) qui se lient aux cellules dendritiques et conduisent au recrutement de cellules effectrices immunitaires en aval dans le microenvironnement de la tumeur. Le PT-112 représente un inducteur très puissant de cette forme immunologique de mort des cellules cancéreuses. De plus, le PT-112 possède une propriété connue sous le nom d'ostéotropisme, c'est-à-dire la propension du médicament à atteindre ses concentrations les plus élevées dans certaines zones de l'os, ce qui en fait un candidat pour le traitement des patients atteints de cancers qui prennent naissance dans l'os ou qui s'y métastasent. La première étude sur le PT-112 chez l'homme a démontré un profil de sécurité intéressant et des preuves de réponses durables chez les patients ayant subi un prétraitement intensif, et elle a remporté le prix du « Meilleur affichage » dans la catégorie « Thérapies de développement » lors du congrès annuel de l'ESMO 2018. L'étude de phase 1b en escalade de dose combinée du PT-112 avec l'inhibiteur de point de contrôle PD-L1 avelumab dans les tumeurs solides a fait l'objet d'une présentation orale au congrès virtuel de l'ESMO 2020 et la cohorte de confirmation de dose de phase 2a chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) a fait l'objet d'un rapport à l'ESMO IO 2022. L'étude de phase 1 chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire présentée à l'ASH est la troisième étude de phase 1 achevée du PT-112. Le développement de phase 2 en monothérapie est en cours dans le mCRPC, et comprend maintenant l'étude de phase 2 de preuve de concept dans les tumeurs épithéliales thymiques dans le cadre de la collaboration officielle de la société avec le NCI.

À propos de Promontory Therapeutics

Promontory Therapeutics Inc. est une société pharmaceutique privée, en phase clinique, spécialisée dans l'immunothérapie par petites molécules. Le candidat principal de la société, le PT-112, est la première petite molécule conjuguée de pyrophosphate en oncologie. Il possède un mécanisme d'action pléiotropique unique qui favorise la mort cellulaire immunogène, par la libération de motifs moléculaires associés aux dégâts (DAMP) qui se lient aux récepteurs de reconnaissance des motifs sur les cellules dendritiques et favorisent la réponse immunitaire adaptative dans le microenvironnement tumoral. Les données cliniques générées dans le cadre de trois études de phase 1 ont démontré une activité anticancéreuse en monothérapie et un profil de tolérance intéressant, et trois études de phase 2 sur le PT-112 sont en cours. Les travaux de recherche et de développement de la société ont été réalisés aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que par un accord de sous-licence pour le développement, la commercialisation et l'utilisation du PT-112 en Grande Chine. La société parraine également l'étude clinique en cours du PT-112 en combinaison avec l'inhibiteur PD-L1 avelumab dans le cadre d'un accord de collaboration avec Pfizer et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne (opérant sous le nom de EMD Serono aux États-Unis et au Canada). La société réalise aussi actuellement un essai actif de phase 2 avec le NCI, dans le cadre duquel le PT-112 est utilisé dans le traitement des tumeurs épithéliales thymiques sous la désignation de médicament orphelin.

