Promos Black Friday EZVIZ 2021: le meilleur moment pour faire le plein d'appareils de sécurité connectés pour la maison

Tandis que la vie reprend peu à peu son cours normal, de plus en plus de personnes travaillent à nouveau au bureau ou prévoient de partir en vacances. Pour ceux qui doivent garder un œil sur leur maison, leurs animaux domestiques et leurs enfants, il s'agit du moment idéal pour investir dans des dispositifs de sécurité à la maison. Les produits EZVIZ, qui jouit de la confiance de millions d'utilisateurs dans le monde, font partie des meilleures options.

Ces offres seront disponibles du 25 au 29 novembre. EZVIZ accordera des promotions importantes à la fois en ligne et hors ligne, sur des plateformes telles qu'Amazon et de nombreux grands détaillants. Voici quelques-unes des offres les plus intéressantes:

BC1C Caméra à batterie, €83.99 au lieu de €119.99 (jusqu'à 30 % de remise)

Achetez cette caméra en version autonome ou dans un kit avec un panneau solaire compatible. Il s'agit probablement de la caméra la plus polyvalente et la plus facile à utiliser. 100 % sans fil et pouvant fonctionner jusqu'à 270 jours avec une charge complète de la batterie, la BC1C peut être utilisée partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour surveiller la maison. Elle est dotée d'un grand nombre de fonctionnalités avancées, telles que la vision nocturne en couleur, la détection intelligente des mouvements humains, la défense active et bien plus encore.

CP1 2K Camera IP WiFi & Ethernet 360° Pan/Tilt, €34.99 au lieu de €54.99 (jusqu'à 36 % de remise)

C'est un appareil photo indispensable pour garder un œil sur votre famille et vos animaux de compagnie pour des soins et de l'amour 24h/24 et 7j/7. Tournant facilement pour couvrir tous les coins, le CP1 offre une résolution 2K impressionnante et peut suivre automatiquement les objets en mouvement lorsqu'ils sont détectés par la caméra. La conversation bidirectionnelle, le mode veille et une excellente vision nocturne font partie des fonctionnalités utiles recherchées par la plupart des familles.

C3X Caméra à Double Objectif AI Intégrée, €119.49 au lieu de €169.99 (jusqu'à 30 % de remise)

La caméra la plus avancée d'EZVIZ, dotée d'une conception à double objectif de pointe et d'une intelligence artificielle intégrée. Sa détection sans précédent de la forme de l'homme et du véhicule garantit que les alertes de la caméra sont plus précises que même, et sa vision nocturne en couleur élimine l'éclairage supplémentaire grâce à la technique inégalée à double objectif.

EZVIZ propose des options de stockage sûres et flexibles pour ces produits. Les utilisateurs peuvent acheter des cartes mémoire pour un stockage local jusqu'à 256 Go, et profiter d'un stockage en nuage entièrement crypté sur abonnement, qui offre un essai gratuit jusqu'à 30 jours.

