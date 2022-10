BAODING, China, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 28 de setembro, foi lançado oficialmente o veículo híbrido plug-in (PHEV) HAVAL H6, o que representa mais uma conquista da cadeia do setor de novas energias da GWM.

No lançamento do PHEV HAVAL H6, Li Ruifeng, diretor de crescimento da GWM, afirmou: "A HAVAL pretende se tornar a marca de SUVs mais profissional e valiosa do setor de novas energias."

Promovendo veículos movidos a novas energias, o PHEV HAVAL H6 da GWM foi oficialmente lançado (PRNewsfoto/GWM)

A bateria, a energia e muitos outros destaques do PHEV HAVAL H6 foram apresentados.

O PHEV HAVAL H6 utiliza a bateria de energia "core armor" e reduz os riscos relacionados à segurança da bateria graças à caixa de aço de alta resistência, projeto de isolamento térmico e estrutura de segurança de alta resistência.

Em termos de energia, desenvolvido com a L.E.M.O.N. DHT, o PHEV HAVAL H6 pode alternar de forma inteligente entre seis modos de energia – VE, conexão em série, acionamento direto de energia, acionamento direto econômico, conexão paralela e recuperação de energia – para que o motor sempre se mantenha dentro da melhor faixa de eficiência energética.

"A transmissão híbrida plug-in do PHEV HAVAL H6 melhorou muito a autonomia e a economia de combustível", disse a ifeng, um conhecido veículo de imprensa chinês.

O PHEV HAVAL H6 está atualmente disponível na China e em breve estará disponível na Tailândia.

Além desse veículo, o veículo elétrico híbrido (HEV) HAVAL H6 da GWM, o HEV JOLION e outros modelos movidos a novas energias já foram lançados globalmente e ganharam reconhecimento de mercado. Em 2 de setembro deste ano, o HEV H6 e o HEV JOLION produzidos pela fábrica de novas energias de Rayong, na Tailândia, atingiram dez mil unidades.

A rápida transformação em novas energias da HAVAL é indissociável da estrutura da GWM na cadeia do setor de novas energias, como a L.E.M.O.N. DHT e a tecnologia de baterias.

"A integração tecnológica de todos os setores da cadeia permitiu o forte desenvolvimento da HAVAL", disse Li Ruifeng.

A L.E.M.O.N. DHT, desenvolvida pela GWM, é um sistema híbrido gasolina-elétrico altamente integrado, que é compatível com as arquiteturas de energia HEV e PHEV.

A SVOLT, originada da GWM, formou os recursos abrangentes de produção e P&D de novas energias, que envolvem materiais, células e módulos de baterias, e entrou oficialmente na área de reciclagem de baterias em setembro deste ano.

Além disso, a GWM estabeleceu a ecologia de cadeia de suprimentos integrada de "produção-armazenamento-transporte-recarga-aplicação" na área da tecnologia de energia de hidrogênio.

"O setor de novas energias tem um sistema de cadeia do setor extremamente complexo. Se quisermos nos tornar líderes nessa área, devemos criar uma ecologia saudável para a cadeia do setor de novas energias", disse Mu Feng, presidente da GWM.

A GWM continuará a investir em P&D de energia verde e limpa para desenvolver uma cadeia global do setor automotivo de baixo carbono. Ela envolverá P&D de veículos, cadeias de suprimentos, produção de veículos, logística, vendas e uso, bem como descarte e reciclagem.

