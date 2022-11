Promuovere la tutela dei consumatori: Il Natural Diamond Council lancia la nuova edizione del portale online del Programma ASSURE 2.0

Scopri gli ultimi dispositivi testati, leggi la nostra ultima rassegna e ottieni informazioni su come effettuare il test del tuo strumento per la verifica dei diamanti.

NEW YORK e LONDRA, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Natural Diamond Council (NDC) ha annunciato il lancio del nuovo portale online ASSURE 2.0. Il portale aggiornato consente a tutti gli acquirenti di strumenti per la verifica dei diamanti di sfogliare la Directory, comprendere le caratteristiche e analizzare i risultati della nuova serie di test ASSURE.

Gli strumenti per la verifica dei diamanti presentano vantaggi unici e la scelta del dispositivo da acquistare può essere un compito impegnativo. Il Programma ASSURE costituisce il sistema definitivo per il collaudo degli strumenti di verifica dei diamanti, fornendo a tutti gli operatori del settore diamantifero dati oggettivi nel momento in cui valutano l'acquisto o l'utilizzo di uno specifico DVI.

Il portale ASSURE 2.0 e la sua Directory presentano i risultati dei test dei DVI su un campione ASSURE aggiornato di diamanti naturali, diamanti sintetici e artificiali di diverse dimensioni. Questo campione ASSURE è stato accuratamente selezionato per rispecchiare i prodotti attualmente in circolazione sul mercato, nonché le singole pietre che anticipano le tendenze future e pongono alcune delle maggiori sfide agli strumenti di verifica dei diamanti. Il Programma include anche l'analisi di gioielli con diamanti incastonati o con gemme incastonate sia aperte che chiuse.

Un sistema di filtraggio migliorato della Directory ASSURE 2.0 mette a disposizione degli acquirenti strumenti per la verifica dei diamanti e la possibilità di esaminare facilmente gli strumenti in base alle loro esigenze principali: tipi di diamanti utilizzati, volumi di diamanti lavorati, dimensioni del dispositivo, livello di competenza richiesto, ecc. In termini di lettura dei risultati, i parametri chiave da analizzare sono: tasso di falsi positivi (il tasso ottimale di falsi positivi per i diamanti è dello 0%, quando nessun diamante sintetico o artificiale viene classificato come diamante naturale); tasso di riferimento per i diamanti (il tasso ottimale di riferimento per i diamanti è dello 0%, quando nessun diamante viene inviato per ulteriori analisi); nonché accuratezza dei diamanti (l'accuratezza ottimale dei diamanti è del 100%, quando tutti i diamanti vengono classificati correttamente come diamanti).

Il nuovo portale fornisce inoltre maggiori dettagli sul programma ASSURE 2.0 e informazioni generali su come tutelare l'integrità della filiera dei diamanti. L'accesso ai risultati dei test pubblicati in precedenza sarà gestito all'interno di una directory ASSURE 1.0 separata a scopo di consultazione.

Il Natural Diamond Council continuerà inoltre a sostenere le iniziative a livello nazionale e locale volte a promuovere l'uso degli strumenti di verifica dei diamanti e a organizzare esposizioni dal vivo.

L'ultimo evento di questo tipo si è svolto a Londra dal 20 giugno al 29 luglio, ospitato dalla London Diamond Bourse. L'evento ha offerto ai membri del settore dei diamanti e della gioielleria l'opportunità di provare molti degli strumenti di verifica dei diamanti oggi disponibili. I visitatori hanno inoltre potuto approfondire la conoscenza degli strumenti di verifica dei diamanti e di come tutelare l'integrità della loro filiera grazie alla gemmologa indipendente Charlotte Rose.

"Al centro della tutela dei consumatori vi è la capacità di distinguere tra diamanti naturali, diamanti coltivati in laboratorio e diamanti artificiali. Il successo dell'ASSURE Showcase di Londra dimostra l'impegno condiviso per assicurare la fiducia dei consumatori in tutto il settore della gioielleria. Il Regno Unito ha assunto una posizione decisa in merito, il che è positivo per il settore dei diamanti naturali. Si tratta di uno sviluppo positivo che farà crescere il settore in modo vantaggioso per tutti". David Kellie, CEO di Natural Diamond Council

"Siamo stati molto soddisfatti dell'affluenza di operatori del settore e di gioiellieri indipendenti, molti dei quali hanno affrontato un lungo viaggio, alcuni perfino da oltreoceano per partecipare. Il feedback ricevuto è stato positivo e molti hanno apprezzato l'ampia varietà di macchinari disponibili, adatti a qualsiasi tipo di organizzazione e di budget. Ci aspettiamo di assistere a un aumento della diffusione degli strumenti di verifica dei diamanti nel settore della gioielleria britannica grazie ad ASSURE Showcase". Alan Cohen, Presidente, London Diamond Bourse

"La creazione di una capacità di settore in grado di compiere una verifica corretta dei diamanti naturali e di garantire l'integrità della filiera è fondamentale per rafforzare la fiducia dei consumatori, e tutti gli operatori della filiera devono assumersi questa responsabilità". Raluca Anghel, Responsabile affari esterni e relazioni industriali, Natural Diamond Council

I produttori di strumenti per la verifica dei diamanti sono invitati a presentare sia i nuovi strumenti sia quelli esistenti, già stati testati, ma la cui certificazione ASSURE Tested stia per scadere dopo i 2 anni di validità. Invitiamo inoltre tutte le associazioni interessate a sostenere la nostra iniziativa e a collaborare con noi nell'organizzazione di esposizioni del Programma ASSURE a contattarci.

Quiè possibile consultare l'elenco degli strumenti testati ASSURE.

Contatti per il Programma ASSURE: [email protected].

Per collaborazioni strategiche, contattare: [email protected]

Informazioni sul Natural Diamond Council (NDC)

Il Natural Diamond Council (NDC) ispira e informa i consumatori sull'incredibile mondo dei diamanti naturali attraverso la sua piattaforma Only Natural Diamonds. La piattaforma è l'autorevole editore di tutto ciò che riguarda i diamanti naturali, comprese le celebrità e la cultura pop, le tendenze epiche dei diamanti e dei gioielli, i fidanzamenti e i matrimoni e le guide all'acquisto di diamanti.

L'NDC sostiene l'integrità del settore dei diamanti naturali fornendo trasparenza e approfondendo i progressi di questo campo e i suoi impegni a migliorare ulteriormente. L'NDC è un'organizzazione globale i cui membri operano in quattro continenti e in dieci Paesi, tra cui Canada, Sud Africa e Botswana. Le loro operazioni supportano il sostentamento di 10 milioni di dipendenti del settore e delle loro famiglie in tutto il mondo.

L'NDC opera negli Stati Uniti, in Cina, India, EAU ed Europa.

Informazioni sul Programma ENSURE

Il Programma ASSURE è un programma di test per gli strumenti di verifica dei diamanti che offre informazioni affidabili e approvate da terzi a supporto delle decisioni di acquisto. Uno strumento per la verifica dei diamanti è un dispositivo utilizzato per separare e/o identificare i diamanti naturali da quelli sintetici. Sono noti anche come dispositivi di screening o di riconoscimento dei diamanti sintetici.

Il Programma ASSURE è stato ideato per tutelare i consumatori, rafforzare la loro fiducia e salvaguardare l'integrità della supply chain dei diamanti naturali.

Il programma ASSURE valuta le prestazioni relative degli strumenti per la verifica dei diamanti disponibili sul mercato, i cui risultati possono essere consultati nella Directory ASSURE.

Informazioni sulla London Diamond Bourse

La London Diamond Bourse (membro della World Federation of Diamond Bourses) è un'istituzione esclusiva, la cui storia, tradizione e strutture le conferiscono un ruolo unico nel suo genere nel Regno Unito. I nostri membri sottoscrivono e sono vincolati dal nostro storico codice di condotta che contempla integrità, obblighi morali, i più alti standard commerciali e le migliori pratiche commerciali. La London Diamond Bourse è riconosciuta dal Foreign and Commonwealth britannico come organizzazione commerciale.

