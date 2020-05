Proof of Impact introduceert een B2B-platform dat ondernemingen helpt hun impact te verbeteren

Nieuwe methodieken voor een vernieuwde controle verificatie van geleverde impact

AMSTERDAM, 26 mei, 2020 /PRNewswire/ -- Proof of Impact, een onderneming die gebruikmaakt van blockchain-technologie om de manier waarop mensen impact ervaren en financieren te revolutioneren, heeft de lancering van een nieuw platform aangekondigd. Dit nieuwe platform biedt bedrijven, entiteiten en individuen wereldwijd de mogelijkheid om impact op unit-niveau te volgen, te controleren en af te wikkelen.

Het is nu meer dan ooit zaak voor bedrijven en organisaties uit alle branches om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor de meest urgente problemen waar onze wereld mee te maken heeft. Initiatieven op het gebied van filantropie, investeren in impact en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR – Corporate Social Responsibility) moeten niet alleen volledig transparant en controleerbaar zijn, maar ook worden onderbouwd met behulp van data op detailniveau. Om dit mogelijk te maken, zet Proof of Impact exponentiële technologie in die het eens zo dubieuze proces verandert in een op data gebaseerd model. Proof of Impact doet dit met behulp van innovatieve applicaties die de data-input vertalen naar een gebruikersvriendelijk, personaliseerbaar impact-dashboard.

"We zijn van mening dat de wereld een op impact gebaseerde cultuur nodig heeft en dat iedere transactie op de gegenereerde impact moet worden gecontroleerd," aldus Fleur Heyns, medeoprichter van Proof of Impact. "Onze waardepropositie houdt in dat we de gecreëerde impact met behulp van gedetailleerde data traceren en verifiëren op het moment dat de producten en/of het financieel rendement worden gegenereerd. We bieden een aantrekkelijke gebruikersbeleving die de investeerder direct zicht biedt op de gecreëerde impact, en dat stelt ons in staat om de manier waarop mensen impact beleven, te herdefiniëren."

Het aantal partnerships in de pipeline van Proof of Impact neemt momenteel snel toe, inclusief een initiatief dat werd opgezet door leden van de Young Presidents Organization ("YPO"), een wereldwijd netwerk van 29.000 Chief Operating Officers, dat hulpinitiatieven in het kader van COVID-19 traceert en financiert, evenals het in New York gevestigd reisbureau ROAR AFRICA, dat recentelijk een portfolio heeft samengesteld met events die de carbonuitstoot verminderen in de landen waar ze hun reizen organiseren.

"Proof of Impact levert de schakel die van oudsher ontbrak op het gebied van investeren in impact en filantropie. Hun concept – gecontroleerde impact wereldwijd in de vorm van een gebruikersvriendelijke interface – stelt onze gasten tijdens ROAR AFRICA in staat om geld te doneren aan projecten die stroken met onze missie en waarden," aldus Deborah Calmeyer, CEO en oprichter van ROAR AFRICA. "Het team van POI bewerkstelligt een veranderde benadering van het financieren van impact, en ze zorgen ervoor dat de lat op een reële en betrouwbare manier hoger ligt. Het doet mij dan ook veel plezier om POI voor al onze ROAR AFRICA-reizen te introduceren."

Dankzij het Proof of Impact-platform is het voortaan mogelijk om de impact van interne en externe initiatieven onder de aandacht te brengen bij stakeholders, medewerkers en klanten. Het biedt business leaders de tools om financiële beslissingen te nemen gebaseerd op een duurzame inspanning, ze op te volgen en verbeteringen aan te brengen in de operationele effectiviteit en daarbij zicht te behouden op hun verifieerbare impactinitiatieven op het gebied van maatschappij en milieu.

