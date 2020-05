Proof of Impact lance une plateforme B2B pour aider les entreprises à prouver leur impact

De nouvelles méthodologies permettront de réimaginer comment présenter un impact vérifié

AMSTERDAM, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Proof of Impact, une société de technologie de la blockchain qui révolutionne la façon dont les gens financent et ressentent l'impact, a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme, qui suit, vérifie et gère l'impact au niveau de l'unité pour les entreprises, les entités et les individus à travers le monde.

Maintenant, peut-être plus que jamais, les entreprises et organisations dans tous les secteurs doivent œuvrer pour résoudre certains des problèmes mondiaux les plus urgents. Les dons philanthropiques, le financement de l'impact et les initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) doivent tous reposer sur la transparence et la vérification, et être étayés par des données très précises. Pour relever ce défi, Proof of Impact a déployé une technologie exponentielle pour transformer ce processus autrefois ambigu en un modèle basé sur les données, rendu possible grâce à des applications innovantes, qui sont ensuite transposées dans un tableau de bord de l'impact facile à utiliser et personnalisable.

« Nous pensons que le monde exige une culture axée sur l'impact et que toutes les transactions nécessiteront la vérification de l'impact généré », a déclaré Fleur Heyns, cofondatrice de Proof of Impact. « Notre proposition de valeur est telle que nous surveillons et vérifions l'impact créé à l'aide de données très précises alors même que sont générés les produits et/ou les rendements financiers. Fournir une expérience utilisateur intéressante qui implique le donateur directement au cœur de l'impact généré nous donne la possibilité de redéfinir la façon dont les gens ressentent l'impact. »

À ce jour, Proof of Impact compte un portefeuille de partenariats à croissance rapide, dont une initiative dirigée par les membres de la communauté Young Presidents Organization (« YPO »), un réseau mondial de 29 000 directeurs de l'exploitation, axée sur le suivi et le financement d'initiatives pour l'aide humanitaire face au COVID-19 ainsi que le voyagiste ROAR AFRICA basé à New York, qui a récemment établi un portefeuille d'événements visant à réduire les émissions de carbone dans les mêmes pays que leurs voyages de protection de l'environnement.

« Proof of Impact fournit quelque chose qui a toujours manqué dans le domaine de l'investissement d'impact et des dons philanthropiques. Leur concept, un impact vérifié de partout dans le monde proposé par le biais d'une interface conviviale, permet à nos partenaires de ROAR AFRICA de faire des dons à des projets spécifiquement alignés avec notre mission et nos valeurs », a déclaré Deborah Calmeyer, PDG et fondatrice de ROAR AFRICA. « L'équipe de POI change la façon dont nous abordons le financement d'impact et relève le niveau d'une façon très réelle et digne de confiance. Je suis ravie de lancer POI pour tous nos voyages ROAR AFRICA. »

Grâce à la plateforme Proof of Impact, il est désormais possible d'exposer et de présenter l'impact des initiatives internes et externes aux parties prenantes, aux employés et aux clients. Les chefs d'entreprise disposent des outils nécessaires pour prendre des décisions financières fondées sur des efforts durables, puis suivre et améliorer l'efficacité opérationnelle, tout en gardant à l'esprit leurs initiatives vérifiables d'impact social et environnemental.

À propos de Proof of Impact

Proof of Impact, une start-up technologique de la blockchain, révolutionne la façon dont les gens financent et ressentent l'impact en mettant en relation les personnes qui font bouger les choses sur le terrain avec ceux qui cherchent à aider à financer la solution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.proofofimpact.com ou connectez-vous avec nous sur @ProofofImpact.

