Propeller TV : L'histoire du développement vert de la BRI

En s'appuyant sur le professionnalisme, les ressources et les canaux de promotion de la BRIGC et de la MCU dans le pays et à l'étranger, le programme Vista of the Green Silk Road a pour vocation de raconter les histoires du développement vert de la BRI dans un style qui allie les avantages des approches professionnelles du cinéma, de la télévision et des médias. Ces récits sont destinés à partager les concepts de développement écologique, les expériences, les cas pratiques et les fruits de la coopération, afin de témoigner de la contribution de la BRI au développement de la civilisation écologique mondiale. Le thème annuel de 2022 est « Histoires de la route de la soie verte : Favoriser le développement vert par la réduction synergique de la pollution et des émissions de carbone ». Des événements thématiques et une collecte de cas sont prévus. Le programme sera diffusé sur « USilk », un programme télévisé de la MCU, dans les pays de la Route de la soie, via les chaînes grand public aux heures de grande écoute.