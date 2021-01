Propos de Richard Burton, PDG de TOJOY pour l'Europe de l'Ouest, sur l'Accord global UE-Chine sur les investissements

Les investissements directs étrangers cumulés de la Chine dans l'UE au cours des 20 dernières années se sont élevés à environ 120 milliards d'euros, principalement dans des projets d'infrastructure, l'immobilier et des entreprises de haute technologie. Au cours de la même période, les investissements de l'UE en Chine ont atteint plus de 140 milliards d'euros, la majeure partie étant effectuée dans le secteur manufacturier.

Avec cet accord, l'UE espère établir un meilleur équilibre dans les relations commerciales entre la Chine et les pays membres de l'Union. À cette fin, la Chine s'est engagée à améliorer l'accès à son marché de consommation en croissance rapide de 1,4 milliard d'euros. L'accord vise à obtenir des conditions de concurrence plus équitables en Chine pour les entreprises européennes afin qu'elles puissent rivaliser sur un pied d'égalité avec les entreprises privées et publiques nationales.

C'est une nouvelle particulièrement importante en ce début d'année 2021, au moment où la pandémie continue d'affecter négativement les tendances de croissance dans le monde entier. En accordant aux apporteurs de capitaux du monde entier un accès plus libre aux secteurs nécessitant des investissements, l'UE et la Chine franchissent une étape importante dans la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie.

L'AGI touche plusieurs secteurs, libéralisant l'accès à ceux-ci et limitant ou supprimant progressivement les exigences en matière de coentreprise, telles que les transferts de technologie forcés et la forte implication des pouvoirs publics dans l'octroi de licences de technologie.

Les entreprises européennes opérant dans plusieurs secteurs explicitement couverts par l'accord tireront probablement profit des politiques qui y sont énoncées. Il s'agit notamment de la recherche et du développement dans le domaine des ressources biologiques, du transport maritime international, des véhicules à nouvelles énergies et des soins de santé privés.

L'accord peut également entraîner un renforcement de la coopération entre les partenaires européens et chinois. Je prédis que cet accord n'amènera pas les entreprises européennes à renoncer à la nécessité de conclure des partenariats locaux ou de former des coentreprises, mais permettra plutôt que ces partenariats soient plus équilibrés et plus transparents. Du fait de la pression supplémentaire des restrictions de voyage actuelles dues à la pandémie, les partenariats locaux de grande qualité seront de plus en plus importants pour toute entreprise de l'UE qui envisage de mener avec succès des opérations en Chine.

Chez TOJOY, nous permettons aux entreprises de l'UE d'entrer en relation et de conclure des accords avec ces partenaires locaux de grande qualité, d'accéder aux financements, aux partenariats opérationnels et aux ressources dont elles ont besoin pour développer une activité en Chine et tirer parti des politiques énoncées dans l'AGI. Notre premier bureau TOJOY en Europe a été ouvert à Paris en juin 2019, en partie pour servir les nombreux investisseurs mondiaux désireux de faire des affaires en Europe et en Chine.

Étant donné que cet accord d'investissement renforce les relations économiques entre la Chine et l'Europe, nous nous attendons à ce que les plateformes d'accélération de l'activité telles que celles de TOJOY deviennent de plus en plus importantes.

En tirant parti de ces plateformes pour trouver des partenaires chinois fiables en vue de mobiliser des capitaux et de mener des opérations conjointes, les entreprises européennes peuvent avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour un lancement réussi ou une expansion rapide en Chine. Les entreprises chinoises peuvent également tirer parti de ces plateformes pour pénétrer les marchés européens et développer leurs activités. Ces plateformes permettent de créer des modèles de coopération pour tout, des matières premières aux projets d'expansion nationale en passant par des fusions et acquisitions.

La Chine est et restera l'un des marchés à la croissance la plus rapide. Je pense que les entreprises européennes, si elles ne sont pas déjà en Chine, feront passer leurs investissements en Chine au premier plan.

