Prorrogação da decisão judicial contra a Senior impedindo a importação de separadores de baterias para o Reino Unido

No dia 30 de abril de 2020, a Celgard apresentou a solicitação para uma liminar urgente contra a Senior no tribunal superior em Londres, na Inglaterra. No dia 7 de maio, em base unilateral, o tribunal do Reino Unido concedeu uma liminar preliminar para impedir que a Senior importe determinados separadores de baterias para o Reino Unido.

Anteriormente no dia 2 de março, a Celgard moveu uma queixa contra os réus Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (EUA) Research Institute (Senior-Califórnia), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC e Global Venture Development, Inc. (coletivamente, Global Venture) (coletivamente, réus do WDNC) no foro distrital dos EUA para o distrito oeste da Carolina do Norte (Western District of North Carolina - WDNC) por apropriação indébita de sigilo comercial, práticas comerciais desleais e enganosas e concorrência desleal, conspiração civil, apropriação injusta e enriquecimento sem causa.

Adicionalmente, a Celgard moveu uma segunda queixa modificada contra os réus Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (EUA) Research Institute (Senior-Califórnia), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc. e Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (coletivamente, Farasis), Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC, e Global Venture Development, Inc. (coletivamente, Global Venture) (coletivamente, réus do NDCA) por violação de patente, descumprimento contratual e descumprimento do pacto implícito de boa fé e negociação justa correndo no foro distrital dos EUA para o distrito norte da Califórnia (Northern District of California - NDCA).

A queixa do WDNC alega que os réus do WDNC, incluindo um ex-funcionário da Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, atualmente diretor de tecnologia da Senior-China, que alterou seu nome para Bin Wang a pedido da Senior-China, propositada e ilegalmente apropriou-se indevidamente dos sigilos comerciais e das informações confidenciais da Celgard e continua a fazê-lo. Várias outras violações da lei também são alegadas.

A segunda queixa modificada do NDCA alega que os réus do NDCA infringem a patente reemitida da Celgard número RE47.520 dos Estados Unidos (a patente '520), anteriormente patente número 6.432.586 dos Estados Unidos (a patente '586) de separadores revestidos com cerâmica, e a patente da Celgard número 6.692.867 dos Estados Unidos (a patente '867) de separadores de polipropileno, assim como várias outras violações e infrações da lei. Leia o comunicado.

Em dezembro de 2019, a Celgard moveu uma primeira queixa modificada no NDCA adicionando ao processo os réus Farasis, Sun Town e Global Venture. Leia o comunicado.

Em setembro de 2019, a Celgard moveu uma ação contra a Senior que vende globalmente os separadores que fabrica em Shenzhen, China. A queixa da Celgard alega que a Senior infringiu as patentes da Celgard '520 e '867 nos EUA dos separadores revestidos de cerâmica e polipropileno, e apropriou-se ilegalmente e usou indevidamente os sigilos comerciais e informações confidenciais da Celgard, entre outras violações, e busca compensação por indenização. Leia o comunicado.

Em setembro de 2019, a Celgard chegou com sucesso a um acordo no processo de violação de patente contra a Targray International. Leia o comunicado. A Celgard também chegou a um acordo bem-sucedido em dois processos contra a MTI Corporation em junho de 2019. Leia o comunicado.

A extensão efetiva da injunção preliminar e o sucesso do resultado das ações da Targray e da MTI solidificam adicionalmente a integridade da propriedade intelectual (PI) da Celgard referente aos separadores revestidos e não revestidos para as baterias de lítio-íon. A Celgard continuará a impedir a exploração injusta de sua tecnologia e PI para a proteção de seus ativos e de seus clientes.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas microporosas revestidas e não revestidas por processo seco usadas como separadores que constituem um componente fundamental das baterias de lítio-íon. A tecnologia dos separadores de baterias da Celgard é importante para o desempenho das baterias de lítio-íon para veículos com direção elétrica, sistemas de armazenamento de energia e outros usos.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistema de armazenamento de energia e outras aplicações especiais. Acesse www.celgard.com e www.polypore.com.

