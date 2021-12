Proscenic divulgue des détails sur le carnaval de Noël

Selon Miles Jiang, vice-président de Proscenic, « Noël signifie passer du temps en famille et profiter de la période des fêtes de fin d'années. Pour certaines familles, il est difficile de profiter des vacances en raison de lourdes tâches ménagères. Chez Proscenic, nous pensons qu'aucune famille ne devrait avoir à se préoccuper de ses tâches. Les aspirateurs robots, les aspirateurs sans fil et les friteuses à air pourraient les aider à réduire ce fardeau. C'est pourquoi nous voulons apporter notre contribution en atténuant cette préoccupation pour quelques familles. »

Gagnez des cadeaux de Noël pour vos proches

Les prix de Noël du premier événement Giveaway sont deux robots aspirateurs M8 Pro, deux aspirateurs sans fil P11 et deux purificateurs d'air A8 SE. Cette annonce laisse entendre que six heureux gagnants seront sélectionnés pour obtenir respectivement ces cadeaux fantastiques. L'unique moyen de participer à ce concours est d'obtenir plus de candidatures sur sa page de renvoi Gleam>> https://bit.ly/30YIgOx

Gagnez une friteuse à air T22 en une seule étape simple

Le deuxième événement est un concours de photos qui comptera cinq heureux gagnants. Les prix annoncés sont cinq friteuses à air Proscenic T22, et la condition de participation à cet événement consiste à partager et à publier vos conseils culinaires dont vous êtes le plus fier accompagnés de photos ou de vidéos téléchargées sur Proscenic Air Fryer Group>> https://bit.ly/3n7dPOX

Produits vedettes - Économisez jusqu'à 40 %

En outre, Proscenic a également annoncé des offres exceptionnelles avec des réductions allant jusqu'à 40 % pour divers produits électroménagers (y compris les aspirateurs robots, les aspirateurs sans fil, les friteuses à air et les purificateurs d'air) sur son site officiel.

À propos de Proscenic

Fondée en 2013, Proscenic fait partie des nouvelles icônes mondiales en plein essor et innove sans relâche dans le domaine des appareils électroménagers intelligents.Au fil des années, les appareils électroménagers de Proscenic ont considérablement contribué à réduire la majeure partie de la charge de travail qui fait partie de notre quotidien.

SOURCE Proscenic