Prosoma Digital Therapeutics et EVERSANA annoncent un partenariat pour la commercialisation d'une nouvelle thérapie répondant aux besoins des patients atteints de cancer en matière de santé mentale et de comportement

CHICAGO et VARSOVIE, Pologne, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Prosoma Digital Therapeutics , innovateur dans la réinvention des soins de santé pour les patients en oncologie, s'est associé à EVERSANA ®, pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, pour soutenir le lancement et la commercialisation prévus de la thérapie numérique de Prosoma pour soutenir la santé mentale des patients atteints de cancer.

La thérapie numérique, Living Well, est l'application exclusive de la société conçue pour améliorer la qualité de vie et réduire les symptômes de stress, d'anxiété et de dépression liés au diagnostic et au traitement du cancer. Les experts d'EVERSANA en matière de lancement et de commercialisation de solutions thérapeutiques numériques aideront Prosoma à naviguer dans les voies réglementaires et à planifier la commercialisation.

« Alors que nous cherchions à naviguer dans la complexité de la commercialisation de nos solutions numériques aux États-Unis, il est devenu évident que nous avions besoin d'un partenaire disposant de l'infrastructure et de l'expérience nécessaires pour nous aider à avancer rapidement », a déclaré Andrzej Jonczyk, PDG de Prosoma U.S. « Alors que nous parlions avec des partenaires à travers l'Europe et le monde, un nom continuait de s'imposer, et c'était EVERSANA. Leur plateforme intégrée et leur profonde expérience dans le domaine de la thérapeutique numérique en font le partenaire idéal pour aider à apporter nos thérapies importantes aux patients. »

« L'avenir des soins de santé continue d'évoluer à mesure que des solutions innovantes améliorent le parcours du patient », a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA. « EVERSANA a été construit dans cette optique. En aidant Prosoma, nous apporterons un soutien essentiel en matière de santé mentale aux patients atteints de cancer et aux soignants grâce à cette approche novatrice de la thérapie numérique. »

EVERSANA et Prosoma Digital Therapeutics seront présents et disponibles pour discuter de ce partenariat lors de la 5e conférence DTx East annuelle, qui se tiendra du 27 au 29 septembre à Boston, dans le Massachusetts.

À PROPOS DE Prosoma Digital Therapeutics

En tant que leader mondial de la thérapeutique numérique pour l'oncologie, Prosoma fournit aux patients des solutions complètes entièrement adaptées à leurs conditions médicales. La société a créé un portefeuille de logiciels médicaux en combinant une expertise de premier plan en médecine et en technologie et en couvrant l'ensemble des besoins de soutien comportemental des patients atteints de cancer. Le produit phare de l'entreprise, l'application Living Well, guide le patient depuis le moment du diagnostic jusqu'à la reprise en main de son bien-être. Elle aide les patients à gérer leurs émotions et leur stress, à acquérir des habitudes saines et à les accompagner dans leur processus de guérison. L'application Living Well est déjà remboursée par les compagnies d'assurance maladie en Allemagne, et Prosoma vise également à faire couvrir les coûts de ses produits par les systèmes de santé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Pologne. Pour en savoir plus sur Promosa, visitez le site http://www.prosoma.com ou connectez-vous sur LinkedIn

À propos d'EVERSANA™

EVERSANA™ est le principal fournisseur indépendant de services mondiaux pour l'industrie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable à long terme pour les patients, les prescripteurs, les partenaires de distribution et les souscripteurs. La société sert plus de 500 organisations, y compris des start-up innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour un monde plus sain. Pour en savoir plus sur EVERSANA, rendez-vous sur eversana.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

