Protección extraordinaria: NIVEA desarrolla un protector solar cosmético único para una niña

Gracias al protector solar cosmético especialmente desarrollado por NIVEA, Charlotte, la "saltadora a la sombra", disfruta de breves paseos al sol.

Charlotte, de cuatro años, padece una enfermedad conocida como PPE, protoporfiria eritropoyética. Las personas afectadas por esta enfermedad suelen recibir el apodo de "saltadores a la sombra", ya que no pueden exponerse a la luz solar.

Este proyecto único de I+D es una prueba fehaciente de cómo NIVEA cumple el propósito de Beiersdorf de CUIDAR MÁS ALLÁ DE LA PIEL.

HAMBURGO, Alemania, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El departamento de investigación y desarrollo de Beiersdorf, la empresa de cuidado de la piel que está detrás de la marca NIVEA, ha utilizado sus profundos conocimientos sobre la piel y su experiencia en investigación para diseñar un producto cosmético de protección solar único, hecho especialmente para una niña llamada Charlotte con una rara enfermedad lumínica llamada PPE. Los resultados de la investigación sobre la luz visible de alta energía mostraron que es necesario añadir pigmentos especiales que dispersan la luz al protector solar cosmético para Charlotte. Esto puede impedir que la luz penetre en la piel, permitiendo a la niña exponerse a la luz solar durante un breve periodo de tiempo, lo que le permite disfrutar de una mejor calidad de vida.

NIVEA develops unique cosmetic sunscreen for a young girl

Charlotte, una niña de cuatro años que vive cerca de Münster (Alemania), nació con el rarísimo trastorno genético de la luz PPE. Cuando su piel entra en contacto directo con los componentes visibles y coloreados de la luz solar, un defecto genético le causa dolor neuropático y le provoca quemaduras en la piel. Ya de bebé, Charlotte sufría y gritaba cuando la luz del sol entraba en contacto con su piel, por lo que sus padres hicieron todo lo posible por encontrar ayuda. Cuando se pusieron en contacto con NIVEA y el Dr. Ludger Kolbe, se puso en marcha un proyecto de investigación para crear un innovador protector solar cosmético que ayudara a Charlotte.

La investigación fue dirigida por el Dr. Ludger Kolbe, Científico Jefe de Fotobiología de Beiersdorf, y su equipo. Gracias a su experiencia, han podido desarrollar un protector solar cosmético único, adaptado exclusivamente a Charlotte. El Dr. Kolbe explicó: "Con los altos estándares de protección de la piel que perseguimos en NIVEA, estamos encantados de haber podido encontrar una solución especial para Charlotte. Con su protector solar personal, sigue teniendo que tener cuidado al sol, pero puede pasar un poco más de tiempo jugando al aire libre con sus amigos."

El protector solar cosmético ha cambiado la vida de la familia. Aplicado en capa gruesa, su función protectora permite a la niña permanecer poco tiempo bajo la luz directa del sol, algo que antes era impensable. Para los padres de Charlotte, esto supone un inmenso alivio en la vida cotidiana: "La marca NIVEA y el departamento de Investigación y Desarrollo de Beiersdorf hicieron todo lo posible para encontrar una solución para Charlotte. Cuando vimos a Charlotte riendo al sol después de aplicarse la crema por primera vez, nos quedamos abrumados", dice Johannes Hesseling, padre de Charlotte.

Los efectos biológicos en la piel sensible y con PPE son diferentes, lo que conlleva la necesidad de cuidados diferentes. Este protector solar cosmético se desarrolló especialmente para Charlotte y las necesidades individuales de su piel, por lo que no forma parte de nuestra cartera de productos ni está a la venta. El producto no puede curar la PPE y Charlotte debe seguir teniendo mucho cuidado al tomar el sol, pero le da un poco más de libertad cuando sale al exterior. En verano de 2021, Charlotte pudo utilizar el producto por primera vez.

Cuando el sol se convierte en un reto

A los pacientes de PPE, los rayos UV (la luz azul de la luz solar) les provocan un dolor intenso, por lo que buscan constantemente la sombra siempre que están al aire libre. Precisamente por eso la psicóloga Elisabeth Anna Rufener acuñó extraoficialmente el nombre de "salto a la sombra"[1]. La enfermedad del salto a la sombra está causada por un raro defecto genético: Al exponerse a la luz solar, un precursor del pigmento rojo de la sangre, la protoporfirina, se deposita en los vasos sanguíneos. Esto hace que la energía de la luz visible se absorba y desencadene una reacción química: una quemadura en los vasos, que el paciente afectado percibe como un dolor intenso y aparece en forma de quemaduras en la piel[2]

Más información sobre la crema de Charlotte: http://www.nivea.com/shadowjumper.

Información adicional en https://www.beiersdorf.com/newsroom/press-releases/all-press-releases/2023/01/16-nivea-develops-unique-cosmetic-sunscreen-for-a-young-girl.

1. Fuente: EPP-Deutschland, Selbsthilfe EPP e.V. (2022/13/04) "Wenn Sonne weh tut" [disponible online en: http://www.epp-deutschland.de].

2. Fuente: vfa: Die forschenden Pharma-Unternehmen (2022/10/10) "Selbsthilfe EPP e.V. - Patienten mit erythropoetische Protoporphyrie" [disponible online en: https://www.vfa.de/de/patienten/patientenselbsthilfegruppen/psg-vorstellung-169.html].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983211/NIVEA_Cosmetic_Sunscreen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983212/NIVEA_Logo.jpg

SOURCE Beiersdorf AG