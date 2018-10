Protection du climat dans les transports : Conférence internationale sur la mobilité durable « Fuels of the Future 2019 » - Le programme est mis en ligne

BERLIN, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

Le programme de la 16e Conférence internationale sur la mobilité durable « Fuels of the Future » qui se tiendra les 21 et 22 janvier 2019 à Berlin, est à présent consultable en ligne à l'adresse http://www.fuels-of-the-future.com.

Les négociations concernant l'accord mondial sur le climat à Katowice en décembre 2018 (COP24) marquent une nouvelle étape sur la voie des objectifs ambitieux visant à limiter le réchauffement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De quelle manière le secteur des transports, en s'appuyant sur l'intégralité des développements technologiques abordables, peut-il contribuer à atteindre les objectifs de limitation du changement climatique ? La diversification croissante des technologies d'entraînement, ainsi que la production et l'utilisation des carburants renouvelables, représentent des défis pour la mobilité durable et renouvelable. Elles sont pourtant aussi la clé pour atteindre ces objectifs.

Le programme complet offre une variété de sujets pertinents pour une meilleure protection du climat dans les transports individuels et la circulation des poids lourds, ainsi que dans les domaines de l'aviation et de l'expédition.

La première journée, l'accent sera mis sur le thème de la mobilité, entre les priorités conflictuelles de la protection du climat, le rendement économique et l'adoption des utilisateurs. Durant la session plénière, des représentants du Ministère fédéral de l'infrastructure numérique et des transports, du Parlement européen, de l'agriculture européenne, des secteurs du pétrole, de l'automobile et de la communauté scientifique discuteront des perspectives d'avenir pour le secteur des transports.

Pendant la deuxième journée de la conférence, 11 forums examineront un large spectre de sujets sur tous les domaines des énergies renouvelables dans le secteur de la mobilité : des experts allemands et internationaux présenteront les nouveautés en matière de développements techniques, recherche, certification, analyse de marché et flux commerciaux, et ouvriront les discussions avec les participants de la conférence. Ces forums, comme le forum des exposants avec différents stands d'exposition, laisseront aussi la place aux échanges et au réseautage professionnels.

