Proteja-se contra ataques destrutivos de malware russos em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia

De acordo com o governo ucraniano, esses novos ataques cibernéticos estão em um nível completamente diferente. A Check Point Research constatou que, durante os três primeiros dias da guerra, os ataques cibernéticos contra os setores militar e governamental na Ucrânia aumentaram 196%.

Malware altamente destrutivo liberado na Ucrânia se espalhou por todo o mundo

Os seguintes ataques destrutivos de malware atingiram recentemente a Ucrânia e já estão aumentando os riscos à segurança em outros países:

WhisperGate : supostamente, apareceu pela primeira vez já em 13 de janeiro de 2022. Esse malware corrompe o registro mestre de inicialização do sistema e, como uma infecção por ransomware, criptografa arquivos específicos.

HermeticWiper : supostamente, apareceu pela primeira vez em 23 de dezembro de 2021. Ela apaga sistemas Windows ao corromper seus registros mestres de inicialização, evitando que o sistema operacional carregue. Esse limpador de dados semelhante a um ransomware supostamente se espalha após ataques de recusa de serviço distribuídos contra organizações ucranianas.

CaddyWiper : supostamente detectado pela primeira vez em 14 de março de 2022. Esse malware destrói dados de usuários e informações de partição de unidades conectadas.

Como se proteger contra ataques de malware russos

Os usuários podem seguir essas orientações para ajudar a prevenir esses ataques de malware russos:

Fique alerta. Não clique em anexos de e-mail desconhecidos ou links aleatórios, pois eles podem levar a sites mal-intencionados ou instalar softwares indesejados.

Mantenha seu software atualizado.

