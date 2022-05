Protocolo Ondo lança venda de tokens na Coinlist

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 6 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Conforme a missão do Protocolo Ondo de democratizar o acesso a serviços financeiros sofisticados, a Nami Industries, uma subsidiária da Ondo Finance, está lançando sua primeira venda de tokens ONDO na Coinlist. As inscrições estarão abertas até às 12h UTC do dia 9 de maio. A venda oficial, aberta apenas a residentes de jurisdições selecionadas, começará às 17h UTC do dia 12 de maio.

O token ONDO servirá como o token de governança subjacente para a organização autônoma descentralizada (DAO) Ondo relacionada, que constituirá o sistema descentralizado de controle e incentivo para permitir que aqueles que agregarem valor ao Protocolo Ondo e seus usuários se tornem representantes do protocolo. Inicialmente, a própria DAO será a principal provedora dos serviços bancários de investimento da Ondo, mas com o tempo poderá permitir que outras entidades, inclusive outras DAOs, criem produtos na plataforma. A DAO também pode distribuir incentivos na forma de tokens ONDO para recompensar esses criadores.

A venda, que começa às 17h UTC do dia 12 de maio, tem uma opção pública:

Preço : USD 0,055 por token

Mín./máx. : USD 100,00 mín., USD 2.000,00 máx.

Retenção: Retenção de 12 meses a partir de 1º de junho de 2022, com um período de liberação de seis meses após esse período (além de uma retenção global que pode ser liberada pela DAO mediante votação)

Fornecimento: 400 milhões

O lançamento desse token representa um grande passo no processo de transferência do controle do Protocolo Ondo para seus usuários. O protocolo demonstrou claramente uma necessidade não atendida dentro da área de DeFi, estabelecendo-se como pioneiro na área de liquidez como um serviço. Com seu rápido crescimento orgânico, apesar de quaisquer programas de incentivo, e parcerias ao vivo com mais de dez DAOs (como Terra, Frax e Fei), o protocolo agora está pronto para permitir que seus usuários participem de sua governança e administração.

Para mais detalhes sobre a venda na Coinlist, acesse este site.

Sobre o Protocolo Ondo

O Protocolo Ondo é o primeiro banco descentralizado de investimentos do mundo. Como um banco de investimentos tradicional, a Ondo tem como objetivo ser um centro que conecta pessoas que têm capital com as que precisam dele, por meio da criação de produtos financeiros personalizados (por exemplo, ações, títulos, produtos estruturados, derivativos etc.), que as organizações podem oferecer aos investidores para levantar dinheiro. Historicamente, esse trabalho sempre foi altamente manual, caro e dependente de intermediários. No entanto, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) apresenta uma nova infraestrutura e prioridades financeiras que permitem atividades bancárias de investimento que são automatizadas, personalizadas e acessíveis a todos. O foco da Ondo é desenvolver softwares que encontrem investimentos interessantes em todo o cenário tradicional e de DeFi, transformem esses ativos em ofertas de risco/recompensa facilmente compreendidos e, em seguida, ofereçam esses ativos a investidores institucionais e de varejo.

FONTE Nami Industries

