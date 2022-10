Provedora de serviços de staking de crescimento mais rápido do mundo nasce em Lugano, na Suíça

LUGANO, Suíça, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Luganodes é uma provedora de serviços de staking de nível institucional da Suíça, que oferece infraestrutura de blockchain de primeira linha para redes PoS e fornece a instituições os produtos e serviços certos da atualidade e do futuro. A Luganodes pretende desempenhar um papel fundamental na segurança e escalonamento de redes Proof of Stake (PoS) por meio de uma infraestrutura descentralizada eficiente, segura e escalável.

As blockchains Proof-of-Stake (PoS) baseadas em consenso têm validadores, em vez de mineradores. Os validadores são servidores (nodos) que executam softwares de blockchain responsáveis por adicionar novos blocos à blockchain. A validação é uma tarefa complexa, que exige a adesão a padrões técnicos, precisão na execução técnica, robustez operacional e eficiência de desempenho. Os validadores sub-par podem receber altas penalidades monetárias (cortes) e ser excluídos totalmente de redes. A Luganodes elimina os desafios operacionais e técnicos das instituições para executar, gerenciar e manter os nodos do validador de forma segura, compatível e eficiente.

Muito cedo em sua jornada e graças a seus investimentos persistentes em excelência operacional e eficiência, a Luganodes conquistou a confiança e o apoio de várias comunidades de PoS, como a Polygon e a TRON. Atualmente, a Luganodes é a provedora de serviços de staking de crescimento mais rápido do mundo, com aproximadamente USD 500 milhões em ativos em staking e disponível em mais de cinco redes PoS. O desempenho da Luganodes é evidenciado por indicadores-chave de desempenho operacional mensuráveis em redes disponíveis, por exemplo, na rede TRON; a Luganodes tem 100% de tempo de operação sem blocos perdidos. Isso permitiu que ela ganhasse a confiança de vários investidores institucionais, que impulsionam a Luganodes a estar entre as 15 principais provedoras da rede TRON.

"Nossa visão é desenvolver uma internet segura, privada e descentralizada para todos, e Lugano será o epicentro da inovação em infraestrutura de blockchain", disse Anuj Shankar, CEO da Luganodes

Com suas raízes em Lugano, na Suíça, a Luganodes nasceu do programa Lugano Plan B e pretende se tornar pioneira em infraestrutura descentralizada. O programa Lugano Plan B é uma iniciativa conjunta entre a cidade de Lugano e a Tether para acelerar o uso e alavancar a tecnologia blockchain como a base para transformar a infraestrutura financeira da cidade. O plano tem como objetivo ampliar a blockchain em toda a cidade para gerar impacto positivo em todos os aspectos da vida cotidiana dos moradores de Lugano. O programa também permite o acesso a um pool de investimentos de mais de 100 milhões de francos suíços para startups desenvolverem tecnologias de blockchain e para promover a transferência de empresas já existentes, que trarão experiência, conhecimentos e pessoas para Lugano.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1913823/Luganodes_Switzerland.jpg

FONTE Luganodes

