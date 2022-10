Provedora líder de tecnologia de jogos Quixant anuncia lançamento de nova oferta de gabinetes

CAMBRIDGE, Inglaterra, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Quixant lançou a nova linha de gabinetes prontos Quantum e Qinetic e um site reprojetado, refletindo sua evolução e esforços contínuos para permitir que o setor impulsione sua criatividade ao máximo e ofereça as melhores experiências de jogos e apostas esportivas.

A Quixant anunciou o lançamento de sua nova linha de gabinetes prontos Quantum e Qinetic, que são feitos sob medida para os requisitos e a legislação de todos os mercados globais de jogos e do setor de apostas esportivas.

A linha de gabinetes é alimentada pelas plataformas de hardware para jogos líderes de mercado da Quixant e vem com um conjunto abrangente de periféricos. Eles são altamente configuráveis e podem ser adaptados aos requisitos de produto e de mercado dos clientes, com suporte técnico especializado da equipe de projeto de gabinetes da Quixant.

Duncan Faithfull, diretor comercial da Quixant, comentou: "Somos reconhecidos por oferecer plataformas de hardware para jogos e soluções de software poderosas e confiáveis para o setor de jogos, permitindo que nossos clientes se concentrem na criação dos melhores jogos e experiências de apostas esportivas do planeta. Ao falar com nossos clientes e com o setor em geral nos últimos meses, ficou claro que o fornecimento e o desenvolvimento de soluções de hardware podem ser dispendiosos e demorados, e isso os afasta do desenvolvimento de conteúdos e do aprimoramento da experiência do jogador, o que realmente diferencia seus produtos."

Duncan continuou: "É por isso que desenvolvemos os gabinetes Quantum e Qinetic, que evoluíram de nossas plataformas líderes de mercado, para oferecer ao setor as soluções terceirizadas de gabinetes poderosas, confiáveis e revolucionárias que ele exige. Assim como todos nossos produtos, elas são desenvolvidas com uma profunda compreensão interna dos requisitos e regulamentos do mundo dos jogos e das apostas em esportes e estão disponíveis por meio de diversos modelos comerciais.

Duncan comentou: "Com a Quixant, você consegue levar seus gabinetes ao mercado mais rapidamente e fazê-los se destacar na multidão. Permitimos que você conquiste o que é possível, adicionando o fator de admiração que faz não só com que os clientes parem de procurar, mas que também os faz voltar."

"Embora os mercados globais de componentes e suas cadeias de suprimentos continuem abalados, a equipe da Quixant está usando toda sua experiência em engenharia e conhecimento da cadeia de suprimentos para garantir que atendamos às necessidades de produtos de nossos clientes. O lançamento de nossa nova linha de gabinetes e o aprimoramento do site Quixant.com e do Quixant Hub demonstram nossos esforços contínuos para oferecer a nossos clientes a melhor experiência, para que eles possam concentrar seus esforços no desenvolvimento de conteúdos revolucionários e na melhor experiência do jogador", resumiu Faithfull.

Saiba mais em Quixant.com/cabinets

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1752610/Quixant_Logo.jpg

FONTE Quixant

