Próxima celebración de la China-Central and Eastern European Countries International Trade Digital Expo

-La próxima China-Central and Eastern European Countries International Trade Digital Expo muestra el esfuerzo de China por promover el comercio internacional

BEIJING, 25 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La China-Central and Eastern European Countries International Trade Digital Expo se celebrará en la plataforma online-Fast Expo (https://ceec.fastexpo.cn) del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2022. Está organizada por el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y por la Cámara de Comercio Internacional de China, el Centro de Información del CCPIT y CMEC International Exhibition Co., Ltd. La Exposición Digital pretende poner en contacto a 800 expositores chinos con 8.000 compradores potenciales de 20 países de Europa Central y Oriental y de la región de habla rusa. Este evento beneficiará a las empresas estatales chinas, a las mipymes, a los fabricantes y a las empresas comerciales para que amplíen sus horizontes comerciales con el objetivo final de promover el comercio internacional, especialmente en los países de Europa Central y Oriental. Al mismo tiempo, proporciona una solución de ventanilla única y un acceso fácil tanto para los proveedores chinos cualificados como para los potenciales compradores extranjeros, para que encuentren la pareja perfecta en la plataforma. Los principales sectores son los de equipos mecánicos, componentes de automóviles, Hardware, productos mecánicos y eléctricos, materiales de construcción, alimentos, sanidad y textiles.

China y los países de Europa Central y Oriental gozan de una profunda amistad tradicional y de una larga historia de cooperación. Los países de Europa Central y del Este están llevando a cabo una reestructuración económica y una mejora de las infraestructuras, por lo que tienen una gran demanda de productos chinos, especialmente en maquinaria, piezas de automóviles, hardware, productos electromecánicos y otras industrias con gran potencial de cooperación. Con el fin de satisfacer las demandas comerciales de los compradores de Europa Central y del Este y de mejorar la cooperación comercial entre China y los países de Europa Central y del Este, esta exposición digital creará una buena oportunidad para el intercambio entre la oferta y la demanda. Todas las entidades y empresas relevantes son bienvenidas a inscribirse activamente en la exposición, para fortalecer aún más los intercambios económicos y comerciales entre China y los países de Europa Central y Oriental, y profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa con las empresas chinas.

Horario de la transmisión simultánea de 6 industrias:

Industria Fecha Hora (Hora de Beijing) Equipos mecánicos 28 de noviembre de 2022 3:00-5:00p.m. Piezas de automóvil 29 de noviembre de 2022 3:00-5:00p.m. Hardware y productos mecánicos y eléctricos 30 de noviembre de 2022 3:00-5:00p.m. Materiales de construcción 1 de diciembre de 2022 3:00-5:00p.m. Alimentación 2 de diciembre de 2022 3:00-5:00p.m. Sanidad 5 de diciembre de 2022 3:00-5:00p.m.

La participación de las empresas en la Expo Digital es gratuita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955510/image_986804_38395112.jpg

SOURCE CMEC International Exhibition Co., Ltd.