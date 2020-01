Proya estabelece fundo público de caridade de US$2,2 milhões em total apoio à prevenção e controle da epidemia do 2019-nCoV

Imediatamente após o início do surto do 2019-nCoV em Wuhan, os cofundadores e a gerência sênior da Proya têm trabalhado dia e noite com a equipe da Cruz Vermelha de Wuhan para compreender as reais necessidades ao mesmo tempo que em reúne equipes internacionais para adquirir, de países europeus, suprimentos médicos de proteção de extrema urgência para Wuhan.

A Proya também estabeleceu formalmente um fundo público de caridade de RMB15 milhões (cerca de US$2,2 milhões) para a compra de suprimentos médicos, para doações em espécie e para a assistência a funcionários, parceiros e seus familiares que contraíram a infecção, entre outras causas filantrópicas.

O primeiro lote do auxílio, de cerca RMB3 milhões (cerca de US$430.000) em espécie e EUR280.000 (cerca de RMB2,14 milhões) em máscaras de proteção e outros suprimentos médicos de emergência adquiridos da Europa já foi entrega à Cruz Vermelha de Wuhan e à Federação para Caridade de Wuhan para auxiliar no controle e prevenção da epidemia. Em paralelo, a empresa continua adquirindo suprimentos médicos de todo o mundo para enviar às áreas afetadas.

Estabelecimento de um grupo especial de resposta à epidemia

O grupo especial, uma liderança para a resposta à epidemia, compartilhará as informações relacionadas à disseminação da doença, além das medidas de controle e prevenção emitidas pelas autoridades estatais o quanto antes. Enquanto isso, a Proya se prepara para a retomada das atividades após o Festival da Primavera, com medidas como a adoção de escritórios no local, escritórios móveis, equipamentos para conference calls e outros modelos de trabalho, em resposta ao pedido do governo local para adotar medidas de proteção nas empresas, como desinfecção, fornecimento de máscaras de proteção, entre outras. Para os funcionários que estão em áreas identificadas como afetadas pela epidemia, o grupo fará monitoramento regular das notícias emergentes e de informações em tempo real e orientará os funcionários sobre as melhores medidas de proteção.

Ajuste de emergência para serviços prestados aos consumidores

A partir de agora, os horários de funcionamento das lojas da Proya serão modificados de acordo com a situação do local. Durante este período, recomenda-se que os clientes se comuniquem com as consultoras de beleza por meios digitais ou façam a compra dos produtos Proya das lojas online da marca, todas as quais manterão o funcionamento.

A Proya continuará a oferecer total apoio para as iniciativas de mitigação da epidemia, em busca de consolidar a confiança e o trabalho conjunto. A empresa crê veementemente que a Proya e a população vencerão este momento difícil juntos durante este Festival da Primavera especial. Porque a Proya e a população estão sempre juntos.

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1083636/Proya_donation.jpg

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1083637/Proya_building_disinfection.jpg

FONTE Proya

